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Алексей Шляпкин
Статистика
Алексей Шляпкин - статистика
Завершил карьеру
17 августа 1987 (39)
#13 | Полузащитник
174 см | 62 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Первый дивизион 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тюмень
23
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 25 тур
Луч
4 : 2
22.11.2017
Тюмень
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 1
18.11.2017
Тюмень
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Ротор
1 : 2
12.11.2017
Тюмень
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Тюмень
0 : 0
08.11.2017
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Зенит-2
1 : 2
04.11.2017
Тюмень
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Тюмень
1 : 1
29.10.2017
Енисей
1' - 71'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Тюмень
3 : 1
14.10.2017
Тамбов
58' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Оренбург
3 : 0
07.10.2017
Тюмень
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Тюмень
0 : 0
30.09.2017
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Тюмень
4 : 0
24.09.2017
Авангард
87' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Сочи
2 : 0
16.09.2017
Тюмень
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Тюмень
2 : 0
10.09.2017
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Волгарь
1 : 0
06.09.2017
Тюмень
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Тюмень
2 : 2
02.09.2017
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Томь
0 : 0
27.08.2017
Тюмень
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Тюмень
0 : 2
19.08.2017
Крылья Советов
1' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Нижний Новгород
1 : 2
13.08.2017
Тюмень
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Тюмень
1 : 2
09.08.2017
Луч
55' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Тюмень
1 : 1
05.08.2017
Кубань (ЛФЛ)
1' - 71'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Тюмень
1 : 1
30.07.2017
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Факел
1 : 0
26.07.2017
Тюмень
55' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тюмень
2 : 2
22.07.2017
Зенит-2
1' - 75'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Енисей
3 : 1
15.07.2017
Тюмень
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Тюмень
1 : 2
08.07.2017
Балтика
1' - 76'
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