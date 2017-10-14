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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Тамбов
Тюмень - Тамбов: обзор матча 14 октября 2017
Тюмень
14.10.2017, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
3 : 1
Завершен
Тамбов
72'
А. Юсупов
84'
Н. Саламатов
89'
А. Богатырев
80'
А. Часовских
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Тамбов
ГОЛ! 3:1!
А. Богатырев
89'
86'
Замена
В. Рыжков
️️️️
А. Мурнин
ГОЛ! 2:1!
Н. Саламатов
84'
80'
ГОЛ! 1:1!
А. Часовских
78'
Желтая карточка
И. Кухарчук
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
А. Ставпец
75'
74'
Замена
А. Часовских
️️️️
М. Трусевич
ГОЛ! 1:0!
А. Юсупов
72'
Желтая карточка
А. Ставпец
69'
Желтая карточка
О. Мурачев
67'
67'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
О. Чернышов
60'
Замена
П. Игнатович
️️️️
С. Шевчук
Замена
А. Шляпкин
️️️️
П. Шакуро
58'
Замена
Н. Саламатов
️️️️
А. Чуканов
54'
Замена
А. Юсупов
️️️️
А. Павленко
46'
Желтая карточка
А. Богатырев
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
96
Игорь Обухов
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
27
Иван Чудин
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Владимир Маминов
Тамбов
1
Денис Вавилин
ВР
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
70
Сергей Шевчук
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Тюмень
1
Вячеслав Граб
ВР
35
Игорь Телков
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
24
Александр Головня
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
10
Никита Саламатов
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
28
Владислав Рыжков
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
3-2-3-2
96
Обухов
39
Маслов
90
Шакуро
77
Павленко
55
Гузь
3
Мурачев
9
Лешонок
26
Богатырев
27
Чудин
7
Чуканов
16
Ставпец
4-1-3-1-1
1
Вавилин
22
Рыбин
55
Шляков
29
Горбатюк
35
Гультяев
18
Кашчелан
70
Шевчук
27
Мурнин
30
Трусевич
7
Чернышов
92
Скворцов
7
Чуканов
10
Саламатов
10
Саламатов
7
Чуканов
16
Ставпец
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
16
Ставпец
90
Шакуро
13
Шляпкин
13
Шляпкин
90
Шакуро
77
Павленко
10
Юсупов
10
Юсупов
77
Павленко
30
Трусевич
15
Часовских
15
Часовских
30
Трусевич
70
Шевчук
29
Игнатович
29
Игнатович
70
Шевчук
27
Мурнин
28
Рыжков
28
Рыжков
27
Мурнин
7
Чернышов
44
Кухарчук
44
Кухарчук
7
Чернышов
Остались в запасе
Тюмень
Тамбов
11
Данил Карпов
ЦФ
17
Егор Глухов
ПВ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
1
Вячеслав Граб
ВР
35
Игорь Телков
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
24
Александр Головня
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Маминов
81
Олег Смирнов
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
66
Александр Дутов
ОП
Остались в запасе
11
Данил Карпов
ЦФ
17
Егор Глухов
ПВ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
1
Вячеслав Граб
ВР
35
Игорь Телков
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
24
Александр Головня
ЦЗ
Остались в запасе
81
Олег Смирнов
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
66
Александр Дутов
ОП
Главный тренер
Владимир Маминов
Статистика матча Тюмень - Тамбов
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
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