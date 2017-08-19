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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Крылья Советов
Тюмень - Крылья Советов: обзор матча 19 августа 2017
Тюмень
19.08.2017, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
0 : 2
Завершен
Крылья Советов
26'
Г. Зотов
57'
С. Корниленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Крылья Советов
Желтая карточка
А. Шляпкин
90'
+1
88'
Замена
А. Чочиев
️️️️
С. Корниленко
Замена
Е. Глухов
️️️️
А. Ставпец
86'
79'
Замена
В. Зинков
️️️️
О. Ланин
75'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
С. Самодин
Замена
А. Юсупов
️️️️
А. Пустозеров
73'
Замена
В. Лешонок
️️️️
П. Шакуро
65'
63'
Замена
Е. Башкиров
️️️️
Д. Кленкин
57'
ГОЛ! 0:2!
С. Корниленко
Замена
А. Павленко
️️️️
А. Чуканов
46'
26'
ГОЛ! 0:1!
Г. Зотов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
96
Игорь Обухов
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Евгений Маслов
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
88
Залим Макоев
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
96
Иван Сметанин
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
26
Альберт Богатырев
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Крылья Советов
23
Артем Леонов
ВР
31
Денис Ткачук
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
4-1-3-2
96
Обухов
39
Маслов
55
Гузь
13
Иванов
90
Шакуро
5
Рябокобыленко
4
Пустозеров
13
Шляпкин
27
Чудин
7
Чуканов
16
Ставпец
4-1-3-2
14
Конюхов
31
Зотов
24
Гоцук
0
Таранов
33
Ятченко
64
Ланин
10
Алиев
4
Кленкин
22
Мияилович
22
Самодин
12
Корниленко
16
Ставпец
17
Глухов
17
Глухов
16
Ставпец
7
Чуканов
77
Павленко
77
Павленко
7
Чуканов
90
Шакуро
9
Лешонок
9
Лешонок
90
Шакуро
4
Пустозеров
10
Юсупов
10
Юсупов
4
Пустозеров
4
Кленкин
44
Башкиров
44
Башкиров
4
Кленкин
64
Ланин
5
Зинков
5
Зинков
64
Ланин
12
Корниленко
11
Чочиев
11
Чочиев
12
Корниленко
22
Самодин
31
Ткачук
31
Ткачук
22
Самодин
Остались в запасе
Тюмень
Крылья Советов
88
Залим Макоев
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
96
Иван Сметанин
ЦЗ
35
Игорь Телков
ВР
26
Альберт Богатырев
ЦП
Главный тренер
Евгений Маслов
23
Артем Леонов
ВР
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
88
Залим Макоев
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
96
Иван Сметанин
ЦЗ
35
Игорь Телков
ВР
26
Альберт Богатырев
ЦП
Остались в запасе
23
Артем Леонов
ВР
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Маслов
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Тюмень - Крылья Советов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Геолог
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