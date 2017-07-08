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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Балтика
Тюмень - Балтика: обзор матча 08 июля 2017
Тюмень
08.07.2017, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
1 : 2
Завершен
Балтика
78'
А. Рябокобыленко
3'
С. Себай
60'
Д. Скопинцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Балтика
90'
Замена
А. Подбельцев
️️️️
А. Касьян
ГОЛ! 1:2!
А. Рябокобыленко
78'
Замена
Д. Иванов
️️️️
А. Шляпкин
76'
73'
Замена
К. Погребняк
️️️️
С. Себай
Замена
Е. Глухов
️️️️
Д. Карпов
70'
60'
ГОЛ! 0:2!
Д. Скопинцев
55'
Желтая карточка
В. Каленкович
Желтая карточка
А. Богатырев
54'
46'
Замена
А. Малеев
️️️️
К. Родионов
40'
Желтая карточка
А. Касьян
Замена
З. Макоев
️️️️
В. Лешонок
39'
Красная карточка
П. Маслов
38'
Желтая карточка
Д. Карпов
36'
15'
Замена
А. Логашов
️️️️
В. Крючков
3'
ГОЛ! 0:1!
С. Себай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
96
Игорь Обухов
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Балтика
1
Евгений Помазан
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
23
Станислав Причиненко
ЛП
6
Виктор Свежов
ЦП
15
Сенин Себай
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
1
Вячеслав Граб
ВР
88
Залим Макоев
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
23
Владимир Ходак
ЦЗ
96
Иван Сметанин
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
87
Юрий Мошев
ЦП
55
Максим Бирюков
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
19
Георгий Кучиев
ЦФ
Балтика
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
8
Артемий Малеев
АП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
4-1-4-1
96
Обухов
3
Мурачев
55
Гузь
90
Шакуро
39
Маслов
5
Рябокобыленко
9
Лешонок
13
Шляпкин
26
Богатырев
27
Чудин
11
Карпов
3-2-3-2
1
Помазан
22
Родионов
55
Крючков
40
Тимошин
79
Черенчиков
7
Скопинцев
93
Каленкович
6
Свежов
23
Причиненко
19
Касьян
15
Себай
9
Лешонок
88
Макоев
88
Макоев
9
Лешонок
11
Карпов
17
Глухов
17
Глухов
11
Карпов
13
Шляпкин
13
Иванов
13
Иванов
13
Шляпкин
19
Касьян
9
Подбельцев
9
Подбельцев
19
Касьян
22
Родионов
8
Малеев
8
Малеев
22
Родионов
55
Крючков
43
Логашов
43
Логашов
55
Крючков
15
Себай
9
Погребняк
9
Погребняк
15
Себай
Остались в запасе
Тюмень
Балтика
19
Георгий Кучиев
ЦФ
87
Юрий Мошев
ЦП
55
Максим Бирюков
ЦП
72
Александр Бем
ЦЗ
23
Владимир Ходак
ЦЗ
96
Иван Сметанин
ЦЗ
35
Игорь Телков
ВР
1
Вячеслав Граб
ВР
Главный тренер
Александр Ивченко
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
19
Георгий Кучиев
ЦФ
87
Юрий Мошев
ЦП
55
Максим Бирюков
ЦП
72
Александр Бем
ЦЗ
23
Владимир Ходак
ЦЗ
96
Иван Сметанин
ЦЗ
35
Игорь Телков
ВР
1
Вячеслав Граб
ВР
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Тюмень - Балтика
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Геолог
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