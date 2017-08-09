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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Луч
Тюмень - Луч: обзор матча 09 августа 2017
Тюмень
09.08.2017, среда, 17:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
1 : 2
Завершен
Луч
90+4'
А. Богатырев
40'
А. Килин
45+2'
Р. Гордиенко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Луч
ГОЛ! 1:2!
А. Богатырев
90'
+4
90'
+2
Замена
А. Макарчук
️️️️
И. Гелоян
89'
Замена
М. Насадюк
️️️️
С. Фомин
73'
Замена
А. Носов
️️️️
А. Килин
Желтая карточка
А. Чуканов
70'
70'
Замена
М. Машнев
️️️️
Р. Гордиенко
Замена
Г. Кучиев
️️️️
О. Мурачев
67'
64'
Желтая карточка
А. Соблиров
Замена
А. Шляпкин
️️️️
А. Ставпец
55'
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
А. Пустозеров
46'
Замена
З. Макоев
️️️️
А. Павленко
46'
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Р. Гордиенко
Желтая карточка
О. Мурачев
45'
+1
40'
ГОЛ! 0:1!
А. Килин
Желтая карточка
А. Пустозеров
29'
9'
Желтая карточка
И. Хлебородов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
96
Игорь Обухов
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Александр Ивченко
Луч
70
Александр Котляров
ВР
33
Деян Больевич
ЛЗ
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
4
Семен Фомин
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
18
Иван Хлебородов
ЦФ
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
1
Вячеслав Граб
ВР
96
Иван Сметанин
ЦЗ
88
Залим Макоев
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
87
Юрий Мошев
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
19
Георгий Кучиев
ЦФ
Луч
50
Егор Шамов
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
21
Оливер Пражновски
ЦЗ
19
Максим Машнев
ОП
3
Максим Насадюк
ЦП
87
Андрей Мязин
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
3-2-3-2
96
Обухов
90
Шакуро
77
Павленко
55
Гузь
39
Маслов
3
Мурачев
4
Пустозеров
26
Богатырев
27
Чудин
7
Чуканов
16
Ставпец
4-2-2-2
70
Котляров
18
Марущак
7
Соблиров
15
Тихий
33
Больевич
4
Фомин
15
Маляка
18
Килин
10
Гелоян
18
Хлебородов
18
Гордиенко
3
Мурачев
19
Кучиев
19
Кучиев
3
Мурачев
77
Павленко
88
Макоев
88
Макоев
77
Павленко
4
Пустозеров
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
4
Пустозеров
16
Ставпец
13
Шляпкин
13
Шляпкин
16
Ставпец
10
Гелоян
17
Макарчук
17
Макарчук
10
Гелоян
4
Фомин
3
Насадюк
3
Насадюк
4
Фомин
18
Гордиенко
19
Машнев
19
Машнев
18
Гордиенко
18
Килин
11
Носов
11
Носов
18
Килин
Остались в запасе
Тюмень
Луч
96
Иван Сметанин
ЦЗ
87
Юрий Мошев
ЦП
35
Игорь Телков
ВР
1
Вячеслав Граб
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
Главный тренер
Александр Ивченко
21
Оливер Пражновски
ЦЗ
50
Егор Шамов
ВР
87
Андрей Мязин
ЦФ
Остались в запасе
96
Иван Сметанин
ЦЗ
87
Юрий Мошев
ЦП
35
Игорь Телков
ВР
1
Вячеслав Граб
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
Остались в запасе
21
Оливер Пражновски
ЦЗ
50
Егор Шамов
ВР
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Тюмень - Луч
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Геолог
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