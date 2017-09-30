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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Cибирь
Тюмень - Cибирь: обзор матча 30 сентября 2017
Тюмень
30.09.2017, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
0 : 0
Завершен
Cибирь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Cибирь
Замена
Д. Карпов
️️️️
А. Павленко
75'
72'
Замена
Г. Рухаиа
️️️️
В. Азаров
63'
Замена
В. Галыш
️️️️
Р. Магаль
63'
Замена
А. Гладышев
️️️️
М. Житнев
Замена
А. Чуканов
️️️️
А. Богатырев
46'
31'
Желтая карточка
А. Аравин
25'
Желтая карточка
В. Цховребов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
96
Игорь Обухов
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
27
Иван Чудин
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
99
Максим Житнев
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Тюмень
1
Вячеслав Граб
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
24
Александр Головня
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
10
Никита Саламатов
ЦП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
17
Егор Глухов
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
Cибирь
35
Максим Киселев
ВР
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
77
Максим Андреев
АП
88
Виталий Галыш
АП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
18
Артем Дудолев
ПП
4-4-1-1
96
Обухов
3
Мурачев
39
Маслов
77
Павленко
55
Гузь
9
Лешонок
26
Богатырев
13
Шляпкин
27
Чудин
16
Ставпец
10
Юсупов
3-2-3-2
22
Цыган
15
Цховребов
20
Полюткин
29
Мищенко
28
Магаль
2
Аравин
99
Житнев
37
Чеботару
8
Макаренко
11
Дегтярев
99
Азаров
77
Павленко
11
Карпов
11
Карпов
77
Павленко
26
Богатырев
7
Чуканов
7
Чуканов
26
Богатырев
99
Житнев
5
Гладышев
5
Гладышев
99
Житнев
28
Магаль
88
Галыш
88
Галыш
28
Магаль
99
Азаров
4
Рухаиа
4
Рухаиа
99
Азаров
Остались в запасе
Тюмень
Cибирь
10
Никита Саламатов
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
1
Вячеслав Граб
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
24
Александр Головня
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Главный тренер
Владимир Маминов
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
77
Максим Андреев
АП
35
Максим Киселев
ВР
18
Артем Дудолев
ПП
Остались в запасе
10
Никита Саламатов
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
1
Вячеслав Граб
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
24
Александр Головня
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Остались в запасе
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
77
Максим Андреев
АП
35
Максим Киселев
ВР
18
Артем Дудолев
ПП
Главный тренер
Владимир Маминов
Статистика матча Тюмень - Cибирь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Торпедо Миасс
2 : 0
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Тюмень
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Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
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Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Геолог
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