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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Ротор
Тюмень - Ротор: обзор матча 30 июля 2017
Тюмень
30.07.2017, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
1 : 1
Завершен
Ротор
23'
А. Столяренко (АГ)
42'
М. Султонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Ротор
90'
Замена
М. Вотинов
️️️️
М. Бирюков
79'
Замена
А. Киреев
️️️️
А. Сидоричев
75'
Замена
О. Николаев
️️️️
И. Столбовой
Замена
З. Макоев
️️️️
А. Павленко
67'
59'
Замена
И. Крутов
️️️️
М. Султонов
Замена
А. Пустозеров
️️️️
А. Рябокобыленко
59'
42'
ГОЛ! 1:1!
М. Султонов
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Столяренко
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
96
Игорь Обухов
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
Главный тренер
Александр Ивченко
Ротор
16
Александр Кобзев
ВР
67
Сергей Колычев
ЦЗ
17
Александр Сидоричев
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
10
Владислав Сысуев
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
24
Иван Столбовой
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Есипов
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
1
Вячеслав Граб
ВР
72
Александр Бем
ЦЗ
96
Иван Сметанин
ЦЗ
88
Залим Макоев
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
87
Юрий Мошев
ЦП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
19
Георгий Кучиев
ЦФ
Ротор
35
Илья Гаврилов
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
34
Игорь Крутов
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
45
Максим Вотинов
ЦФ
3-3-3-1
96
Обухов
90
Шакуро
39
Маслов
55
Гузь
77
Павленко
5
Рябокобыленко
3
Мурачев
27
Чудин
13
Шляпкин
26
Богатырев
7
Чуканов
4-2-2-2
16
Кобзев
17
Сидоричев
5
Пискунов
20
Столяренко
67
Колычев
10
Сысуев
11
Концедалов
28
Султонов
77
Романенко
17
Бирюков
24
Столбовой
77
Павленко
88
Макоев
88
Макоев
77
Павленко
5
Рябокобыленко
4
Пустозеров
4
Пустозеров
5
Рябокобыленко
24
Столбовой
11
Николаев
11
Николаев
24
Столбовой
28
Султонов
34
Крутов
34
Крутов
28
Султонов
17
Сидоричев
88
Киреев
88
Киреев
17
Сидоричев
17
Бирюков
45
Вотинов
45
Вотинов
17
Бирюков
Остались в запасе
Тюмень
Ротор
72
Александр Бем
ЦЗ
11
Данил Карпов
ЦФ
19
Георгий Кучиев
ЦФ
17
Егор Глухов
ПВ
87
Юрий Мошев
ЦП
96
Иван Сметанин
ЦЗ
35
Игорь Телков
ВР
1
Вячеслав Граб
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
13
Наиль Замалиев
ЦП
35
Илья Гаврилов
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
Главный тренер
Валерий Есипов
Остались в запасе
72
Александр Бем
ЦЗ
11
Данил Карпов
ЦФ
19
Георгий Кучиев
ЦФ
17
Егор Глухов
ПВ
87
Юрий Мошев
ЦП
96
Иван Сметанин
ЦЗ
35
Игорь Телков
ВР
1
Вячеслав Граб
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
Остались в запасе
13
Наиль Замалиев
ЦП
35
Илья Гаврилов
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
Главный тренер
Валерий Есипов
Статистика матча Тюмень - Ротор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Стадион:
Геолог
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