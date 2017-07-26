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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Тюмень
Факел - Тюмень: обзор матча 26 июля 2017
Факел
26.07.2017, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
1 : 0
Завершен
Тюмень
51'
Н. Чхапелия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Тюмень
Замена
А. Арустамян
️️️️
Д. Садов
83'
Замена
А. Алхазов
️️️️
А. Сердюк
79'
73'
Замена
З. Макоев
️️️️
А. Богатырев
63'
Замена
Е. Глухов
️️️️
Д. Карпов
55'
Замена
А. Шляпкин
️️️️
Н. Теленков
ГОЛ! 1:0!
Н. Чхапелия
51'
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
Д. Каюмов
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
16
Артем Федоров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
88
Дмитрий Садов
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Артем Сердюк
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Тюмень
96
Игорь Обухов
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Факел
25
Илья Трунин
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
11
Самир Масимов
ЛВ
70
Артур Арустамян
ЦП
7
Ника Чхапелия
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Тюмень
1
Вячеслав Граб
ВР
88
Залим Макоев
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
96
Иван Сметанин
ЦЗ
13
Алексей Шляпкин
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
19
Георгий Кучиев
ЦФ
4-3-1-2
16
Федоров
28
Семенов
29
Хайманов
55
Осипенко
2
Шумейко
88
Садов
10
Лукьяновс
8
Мануковский
7
Каюмов
10
Амбарцумян
7
Сердюк
4-1-4-1
96
Обухов
90
Шакуро
39
Маслов
55
Гузь
13
Иванов
5
Рябокобыленко
4
Пустозеров
26
Богатырев
27
Чудин
20
Теленков
11
Карпов
88
Садов
70
Арустамян
70
Арустамян
88
Садов
7
Каюмов
7
Чхапелия
7
Чхапелия
7
Каюмов
7
Сердюк
13
Алхазов
13
Алхазов
7
Сердюк
11
Карпов
17
Глухов
17
Глухов
11
Карпов
26
Богатырев
88
Макоев
88
Макоев
26
Богатырев
20
Теленков
13
Шляпкин
13
Шляпкин
20
Теленков
Остались в запасе
Факел
Тюмень
26
Темур Мустафин
ЦЗ
11
Самир Масимов
ЛВ
25
Илья Трунин
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
Главный тренер
Павел Гусев
3
Олег Мурачев
ЦЗ
96
Иван Сметанин
ЦЗ
19
Георгий Кучиев
ЦФ
1
Вячеслав Граб
ВР
Главный тренер
Александр Ивченко
Остались в запасе
26
Темур Мустафин
ЦЗ
11
Самир Масимов
ЛВ
25
Илья Трунин
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
Остались в запасе
3
Олег Мурачев
ЦЗ
96
Иван Сметанин
ЦЗ
19
Георгий Кучиев
ЦФ
1
Вячеслав Граб
ВР
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Факел - Тюмень
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
Центральный
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