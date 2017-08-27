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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Тюмень
Томь - Тюмень: обзор матча 27 августа 2017
Томь
27.08.2017, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
0 : 0
Завершен
Тюмень
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Тюмень
Желтая карточка
А. Макурин
90'
+2
89'
Замена
О. Мурачев
️️️️
А. Рябокобыленко
Желтая карточка
Э. Гирдвайнис
88'
Желтая карточка
Э. Гирдвайнис
88'
83'
Замена
А. Юсупов
️️️️
А. Ставпец
69'
Замена
В. Лешонок
️️️️
А. Павленко
59'
Замена
А. Чуканов
️️️️
А. Богатырев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
16
Юрий Шафинский
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
66
Анте Пульич
ЦЗ
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
22
Андрей Иванов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
57
Павел Деобальд
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Тюмень
96
Игорь Обухов
ВР
77
Андрей Павленко
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Евгений Маслов
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
50
Эдуард Карымов
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
98
Никита Гвинейский
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
88
Залим Макоев
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
10
Артем Юсупов
ЦФ
3-3-2-2
16
Шафинский
5
Микуцкис
66
Пульич
2
Гирдвайнис
20
Войдель
21
Макурин
22
Иванов
57
Деобальд
77
Сасин
32
Саная
7
Соболев
3-3-3-1
96
Обухов
90
Шакуро
55
Гузь
39
Маслов
77
Павленко
5
Рябокобыленко
13
Иванов
13
Шляпкин
27
Чудин
26
Богатырев
16
Ставпец
5
Рябокобыленко
3
Мурачев
3
Мурачев
5
Рябокобыленко
26
Богатырев
7
Чуканов
7
Чуканов
26
Богатырев
77
Павленко
9
Лешонок
9
Лешонок
77
Павленко
16
Ставпец
10
Юсупов
10
Юсупов
16
Ставпец
Остались в запасе
Томь
Тюмень
50
Эдуард Карымов
ЦЗ
29
Павел Кудряшов
ПВ
42
Александр Мелихов
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
98
Никита Гвинейский
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
88
Залим Макоев
ЦЗ
35
Игорь Телков
ВР
Главный тренер
Евгений Маслов
Остались в запасе
50
Эдуард Карымов
ЦЗ
29
Павел Кудряшов
ПВ
42
Александр Мелихов
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
98
Никита Гвинейский
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
Остались в запасе
4
Алексей Пустозеров
ЦП
88
Залим Макоев
ЦЗ
35
Игорь Телков
ВР
Главный тренер
Евгений Маслов
Статистика матча Томь - Тюмень
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Недвижай
(Ставрополь)
Стадион:
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