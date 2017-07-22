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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Зенит-2
Тюмень - Зенит-2: обзор матча 22 июля 2017
Тюмень
22.07.2017, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
2 : 2
Завершен
Зенит-2
49'
И. Чудин
80'
З. Макоев
46'
А. Некрасов
47'
Н. Прудников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Зенит-2
89'
Замена
А. Еловских
️️️️
Д. Лесовой
Замена
Д. Карпов
️️️️
А. Богатырев
80'
ГОЛ! 2:2!
З. Макоев
80'
Замена
З. Макоев
️️️️
А. Шляпкин
75'
70'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
В. Запрягаев
Желтая карточка
П. Шакуро
52'
ГОЛ! 1:2!
И. Чудин
49'
47'
ГОЛ! 0:2!
Н. Прудников
46'
ГОЛ! 0:1!
А. Некрасов
39'
Замена
А. Некрасов
️️️️
В. Горулев
28'
Желтая карточка
В. Горулев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
96
Игорь Обухов
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
Главный тренер
Александр Ивченко
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
8
Виталий Горулев
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
11
Николай Прудников
ЦФ
39
Василий Запрягаев
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Тюмень
1
Вячеслав Граб
ВР
35
Игорь Телков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
96
Иван Сметанин
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
88
Залим Макоев
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
87
Юрий Мошев
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
19
Георгий Кучиев
ЦФ
11
Данил Карпов
ЦФ
Зенит-2
31
Михаил Кизеев
ВР
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
47
Сергей Иванов
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
82
Александр Еловских
ЦФ
78
Александр Некрасов
ЦФ
4-1-5
96
Обухов
3
Мурачев
55
Гузь
90
Шакуро
39
Маслов
5
Рябокобыленко
20
Теленков
13
Шляпкин
27
Чудин
26
Богатырев
4
Пустозеров
4-4-2
23
Бабурин
23
Зуйков
3
Бугриев
58
Зуев
3
Круговой
37
Сиротов
11
Камышев
55
Капленко
8
Горулев
39
Запрягаев
11
Прудников
26
Богатырев
11
Карпов
11
Карпов
26
Богатырев
13
Шляпкин
88
Макоев
88
Макоев
13
Шляпкин
Лесовой
82
Еловских
82
Еловских
Лесовой
8
Горулев
78
Некрасов
78
Некрасов
8
Горулев
39
Запрягаев
88
Лесовой
88
Лесовой
39
Запрягаев
Остались в запасе
Тюмень
Зенит-2
87
Юрий Мошев
ЦП
96
Иван Сметанин
ЦЗ
17
Егор Глухов
ПВ
72
Александр Бем
ЦЗ
19
Георгий Кучиев
ЦФ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
1
Вячеслав Граб
ВР
35
Игорь Телков
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
47
Сергей Иванов
ЦП
31
Михаил Кизеев
ВР
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
87
Юрий Мошев
ЦП
96
Иван Сметанин
ЦЗ
17
Егор Глухов
ПВ
72
Александр Бем
ЦЗ
19
Георгий Кучиев
ЦФ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
1
Вячеслав Граб
ВР
35
Игорь Телков
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
Остались в запасе
47
Сергей Иванов
ЦП
31
Михаил Кизеев
ВР
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
Главный тренер
Александр Ивченко
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Тюмень - Зенит-2
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
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