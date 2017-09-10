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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Шинник
Тюмень - Шинник: обзор матча 10 сентября 2017
Тюмень
10.09.2017, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
2 : 0
Завершен
Шинник
15'
А. Юсупов
85'
В. Лешонок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Шинник
Замена
Д. Иванов
️️️️
В. Лешонок
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
В. Лешонок
85'
74'
Замена
А. Лях
️️️️
Н. Дроздов
Замена
А. Ставпец
️️️️
А. Павленко
67'
63'
Замена
А. Щадин
️️️️
Н. Безлихотнов
59'
Желтая карточка
П. Евсеев
55'
Желтая карточка
С. Нарылков
46'
Замена
Э. Булия
️️️️
М. Земсков
46'
Замена
М. Шайморданов
️️️️
Д. Самойлов
Замена
З. Макоев
️️️️
П. Маслов
46'
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
И. Чудин
37'
Желтая карточка
П. Шакуро
34'
ГОЛ! 1:0!
А. Юсупов
15'
Желтая карточка
П. Маслов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
96
Игорь Обухов
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
34
Никита Дроздов
ОП
22
Сергей Нарылков
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Тюмень
1
Вячеслав Граб
ВР
35
Игорь Телков
ВР
88
Залим Макоев
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
10
Никита Саламатов
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
Шинник
23
Станислав Антипин
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
11
Марат Шайморданов
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
91
Эдуард Булия
ЦФ
4-4-1-1
96
Обухов
55
Гузь
39
Маслов
90
Шакуро
77
Павленко
9
Лешонок
27
Чудин
26
Богатырев
4
Пустозеров
17
Глухов
10
Юсупов
4-2-1-1-2
16
Яшин
97
Ятченко
5
Евсеев
78
Чистяков
22
Магадиев
34
Дроздов
22
Нарылков
15
Самойлов
90
Безлихотнов
81
Низамутдинов
8
Земсков
39
Маслов
88
Макоев
88
Макоев
39
Маслов
9
Лешонок
13
Иванов
13
Иванов
9
Лешонок
27
Чудин
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
27
Чудин
77
Павленко
16
Ставпец
16
Ставпец
77
Павленко
15
Самойлов
11
Шайморданов
11
Шайморданов
15
Самойлов
34
Дроздов
90
Лях
90
Лях
34
Дроздов
90
Безлихотнов
92
Щадин
92
Щадин
90
Безлихотнов
8
Земсков
91
Булия
91
Булия
8
Земсков
Остались в запасе
Тюмень
Шинник
3
Олег Мурачев
ЦЗ
10
Никита Саламатов
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
1
Вячеслав Граб
ВР
35
Игорь Телков
ВР
13
Алексей Шляпкин
ЦП
Главный тренер
Владимир Маминов
23
Станислав Антипин
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
3
Олег Мурачев
ЦЗ
10
Никита Саламатов
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
1
Вячеслав Граб
ВР
35
Игорь Телков
ВР
13
Алексей Шляпкин
ЦП
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
Главный тренер
Владимир Маминов
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Тюмень - Шинник
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Геолог
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