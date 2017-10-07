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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Тюмень
Оренбург - Тюмень: обзор матча 07 октября 2017
Оренбург
07.10.2017, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
3 : 0
Завершен
Тюмень
9'
Д. Попович
22'
А. Попов
41'
Д. Попович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Тюмень
90'
+2
Желтая карточка
О. Мурачев
Замена
Г. Чиркин
️️️️
С. Бегич
84'
70'
Замена
Е. Глухов
️️️️
Д. Карпов
Замена
В. Парняков
️️️️
Д. Попович
69'
Замена
А. Делькин
️️️️
Х. Мамтов
64'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
Р. Воробьев
54'
41'
Желтая карточка
А. Павленко
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Попович
41'
40'
Желтая карточка
И. Чудин
ГОЛ! 2:0!
А. Попов
22'
ГОЛ! 1:0!
Д. Попович
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
27
Иван Чудин
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
8
Григорий Чиркин
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
Тюмень
1
Вячеслав Граб
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
24
Александр Головня
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
3-2-3-1-1
9
Руденко
2
Бегич
58
Ойеволе
3
Удалый
15
Андреев
12
Малых
23
Бреев
22
Попович
84
Воробьев
18
Попов
9
Мамтов
3-3-2-2
35
Телков
3
Мурачев
55
Гузь
77
Павленко
27
Чудин
13
Шляпкин
9
Лешонок
16
Ставпец
7
Чуканов
10
Юсупов
11
Карпов
84
Воробьев
22
Ефремов
22
Ефремов
84
Воробьев
22
Попович
10
Парняков
10
Парняков
22
Попович
2
Бегич
8
Чиркин
8
Чиркин
2
Бегич
9
Мамтов
90
Делькин
90
Делькин
9
Мамтов
11
Карпов
17
Глухов
17
Глухов
11
Карпов
Остались в запасе
Оренбург
Тюмень
39
Евгений Фролов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
4
Алексей Пустозеров
ЦП
1
Вячеслав Граб
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
24
Александр Головня
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
26
Альберт Богатырев
ЦП
Главный тренер
Владимир Маминов
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
8
Сергей Серченков
ПВ
Остались в запасе
4
Алексей Пустозеров
ЦП
1
Вячеслав Граб
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
24
Александр Головня
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
26
Альберт Богатырев
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Владимир Маминов
Статистика матча Оренбург - Тюмень
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
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Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Газовик
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