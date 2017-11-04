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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Тюмень
Зенит-2 - Тюмень: обзор матча 04 ноября 2017
Зенит-2
04.11.2017, суббота, 11:30
Россия. ФНЛ, 21 тур
1 : 2
Завершен
Тюмень
27'
А. Панюков (П)
59'
А. Юсупов
68'
А. Юсупов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Тюмень
90'
+3
Замена
Д. Иванов
️️️️
А. Чуканов
90'
Замена
А. Пустозеров
️️️️
Н. Саламатов
Замена
С. Иванов
️️️️
А. Панюков
88'
84'
Замена
Е. Глухов
️️️️
А. Юсупов
Желтая карточка
В. Горулев
76'
Замена
Н. Прудников
️️️️
В. Соловейчик
73'
68'
ГОЛ! 1:2!
А. Юсупов
Замена
А. Некрасов
️️️️
Н. Андреев
65'
59'
ГОЛ! 1:1!
А. Юсупов
46'
Замена
А. Богатырев
️️️️
П. Маслов
33'
Желтая карточка
П. Маслов
Замена
Д. Плетнев
️️️️
А. Еловских
33'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Панюков
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
81
Владислав Соловейчик
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
82
Александр Еловских
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Тюмень
96
Игорь Обухов
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
10
Никита Саламатов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
Зенит-2
31
Михаил Кизеев
ВР
47
Сергей Иванов
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
78
Александр Некрасов
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
39
Василий Запрягаев
ЦФ
Тюмень
1
Вячеслав Граб
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
3-2-3-2
23
Бабурин
3
Бугриев
7
Андреев
58
Зуев
3
Круговой
4
Пенчиков
81
Соловейчик
8
Горулев
37
Сиротов
11
Панюков
82
Еловских
3-1-4-1-1
96
Обухов
55
Гузь
39
Маслов
77
Павленко
5
Рябокобыленко
10
Саламатов
27
Чудин
13
Шляпкин
9
Лешонок
7
Чуканов
10
Юсупов
82
Еловских
10
Плетнев
10
Плетнев
82
Еловских
7
Андреев
78
Некрасов
78
Некрасов
7
Андреев
81
Соловейчик
11
Прудников
11
Прудников
81
Соловейчик
11
Панюков
47
Иванов
47
Иванов
11
Панюков
10
Саламатов
4
Пустозеров
4
Пустозеров
10
Саламатов
10
Юсупов
17
Глухов
17
Глухов
10
Юсупов
7
Чуканов
13
Иванов
13
Иванов
7
Чуканов
39
Маслов
26
Богатырев
26
Богатырев
39
Маслов
Остались в запасе
Зенит-2
Тюмень
39
Василий Запрягаев
ЦФ
31
Михаил Кизеев
ВР
11
Илья Камышев
ЦП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
11
Данил Карпов
ЦФ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
1
Вячеслав Граб
ВР
Главный тренер
Владимир Маминов
Остались в запасе
39
Василий Запрягаев
ЦФ
31
Михаил Кизеев
ВР
11
Илья Камышев
ЦП
Остались в запасе
11
Данил Карпов
ЦФ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
1
Вячеслав Граб
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Владимир Маминов
Статистика матча Зенит-2 - Тюмень
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
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0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
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Тюмень
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Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Александр Борисов
(Самара)
Стадион:
МСА Петровский
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