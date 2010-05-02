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Фредерик Да Роша
Статистика
Фредерик Да Роша - статистика
Завершил карьеру
16 сентября 1974 (52)
#9 | Полузащитник
177 см | 73 кг
Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Булонь
30
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 35 тур
Булонь
3 : 3
02.05.2010
Ницца
1' - 46'
Франция. Лига 1, 34 тур
Сошо
0 : 3
24.04.2010
Булонь
64' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Булонь
1 : 2
17.04.2010
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Ланс
3 : 0
10.04.2010
Булонь
85' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Булонь
1 : 1
04.04.2010
Тулуза
1' - 90'
31'
Франция. Лига 1, 30 тур
ПСЖ
3 : 0
28.03.2010
Булонь
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Булонь
2 : 0
20.03.2010
Лорьян
65' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Булонь
0 : 0
06.03.2010
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Монако
1 : 0
27.02.2010
Булонь
1' - 76'
Франция. Лига 1, 25 тур
Булонь
1 : 3
20.02.2010
Ле Ман
1' - 82'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лилль
3 : 1
13.02.2010
Булонь
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Булонь
0 : 2
06.02.2010
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Бордо
0 : 0
30.01.2010
Булонь
1' - 90'
29'
Франция. Лига 1, 21 тур
Булонь
0 : 2
20.01.2010
Валансьен
1' - 64'
Франция. Лига 1, 20 тур
Осер
0 : 0
16.01.2010
Булонь
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Булонь
0 : 0
13.01.2010
Сошо
1' - 84'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ницца
2 : 2
23.12.2009
Булонь
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лион
2 : 0
16.12.2009
Булонь
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Марсель
2 : 0
12.12.2009
Булонь
1' - 81'
Франция. Лига 1, 16 тур
Булонь
2 : 1
06.12.2009
Ланс
1' - 85'
Франция. Лига 1, 14 тур
Булонь
2 : 5
02.12.2009
ПСЖ
73' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Тулуза
1 : 0
28.11.2009
Булонь
79' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Лорьян
5 : 0
07.11.2009
Булонь
56' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Булонь
1 : 2
31.10.2009
Нанси
1' - 68'
Франция. Лига 1, 10 тур
Булонь
1 : 3
24.10.2009
Монако
1' - 46'
Франция. Лига 1, 9 тур
Ле Ман
1 : 1
17.10.2009
Булонь
1' - 80'
Франция. Лига 1, 8 тур
Булонь
2 : 3
04.10.2009
Лилль
57' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Монпелье
1 : 0
26.09.2009
Булонь
65' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Булонь
0 : 2
19.09.2009
Бордо
57' - 90'
77'
Франция. Лига 1, 5 тур
Валансьен
1 : 1
12.09.2009
Булонь
65' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Булонь
0 : 0
29.08.2009
Осер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Сент-Этьен
0 : 1
22.08.2009
Булонь
58' - 90'
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