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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Булонь
Монако - Булонь: обзор матча 27 февраля 2010
Монако
27.02.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 0
Завершен
Булонь
41'
М. Маазу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Булонь
Замена
Б. Дембеле
️️️️
О. Каруру
Желтая карточка
Х. Беллаид
Замена
Я. Сагбо
️️️️
М. Маазу
Замена
М. Муссилоу
️️️️
Ф. Да Роша
Желтая карточка
Д. Левек
Желтая карточка
Э. Леконт
Желтая карточка
Д. Траоре
Замена
Й. Рамаре
️️️️
О. Капо
Желтая карточка
Л. Аруна
Замена
М. Кутадье
️️️️
Л. Аруна
ГОЛ! 1:0!
М. Маазу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
12
Нене
ЛП
15
Диего Перес
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
8
Алехандро Алонсо
ПП
22
Мусса Маазу
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Булонь
30
Жан-Франсуа Беденик
ВР
4
Хабиб Беллаид
ЛЗ
22
Энтони Леконт
ЦЗ
3
Йоанн Лашор
ЦЗ
56
Дориан Левек
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
4
Лоран Агуази
ЦП
22
Александр Кювилье
ЦП
15
Овиди Каруру
ЦП
20
Оливье Капо
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
26
Винсан Муратори
ЛЗ
89
Йоан Молло
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Булонь
1
Флориан Баге
ВР
12
Гийом Борн
ЦЗ
22
Бира Дембеле
ЦЗ
18
Бакари Сумаре
ЦЗ
8
Йохан Рамаре
ЦП
24
Мэтт Муссилоу
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
3-2-4-1
16
Руффье
28
Пюйгренье
63
Н'Кулу
20
Модесто
13
Траоре
27
Монгонгю
12
Нене
15
Перес
25
Аруна
8
Алонсо
22
Маазу
4-4-2
30
Беденик
22
Леконт
3
Лашор
56
Левек
4
Беллаид
4
Агуази
22
Кювилье
15
Каруру
9
Да Роша
9
Ятабаре
20
Капо
25
Аруна
6
Кутадье
6
Кутадье
25
Аруна
22
Маазу
20
Сагбо
20
Сагбо
22
Маазу
9
Да Роша
24
Муссилоу
24
Муссилоу
9
Да Роша
15
Каруру
22
Дембеле
22
Дембеле
15
Каруру
20
Капо
8
Рамаре
8
Рамаре
20
Капо
Остались в запасе
Монако
Булонь
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
26
Винсан Муратори
ЛЗ
89
Йоан Молло
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
Главный тренер
Ги Лякомб
12
Гийом Борн
ЦЗ
1
Флориан Баге
ВР
18
Бакари Сумаре
ЦЗ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
26
Винсан Муратори
ЛЗ
89
Йоан Молло
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
Остались в запасе
12
Гийом Борн
ЦЗ
1
Флориан Баге
ВР
18
Бакари Сумаре
ЦЗ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Статистика матча Монако - Булонь
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Булонь
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Луи II
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