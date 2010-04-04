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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Булонь - Тулуза
Булонь - Тулуза: обзор матча 04 апреля 2010
Булонь
04.04.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 31 тур
1 : 1
Завершен
Тулуза
36'
О. Капо
88'
Д. Браатен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Булонь - Тулуза
ГОЛ! 1:1!
Д. Браатен
Замена
Й. Рамаре
️️️️
Д. Марк
Желтая карточка
О. Капо
Замена
А. Кювилье
️️️️
М. Ятабаре
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
П. Машаду
Желтая карточка
М. Берсон
Замена
М. Муссилоу
️️️️
Г. Тиль
Замена
Луан
️️️️
Ф. Табану
ГОЛ! 1:0!
О. Капо
Желтая карточка
Ф. Да Роша
Желтая карточка
А. Жиньяк
13'
Замена
Ж. Думбе
️️️️
М. Четто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Булонь
30
Жан-Франсуа Беденик
ВР
22
Бира Дембеле
ЦЗ
22
Энтони Леконт
ЦЗ
5
Дамьен Перринелль
ЦЗ
2
Николас Рабуель
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
11
Гийом Дюкатель
ЦП
8
Грегори Тиль
ЦФ
20
Оливье Капо
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Тулуза
16
Оливье Блондель
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
27
Франк Табану
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
14
Матье Берсон
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Булонь
1
Флориан Баге
ВР
12
Гийом Борн
ЦЗ
22
Александр Кювилье
ЦП
8
Йохан Рамаре
ЦП
15
Овиди Каруру
ЦП
4
Фабьен Робер
ЦФ
24
Мэтт Муссилоу
ЦФ
Тулуза
28
Матье Валверде
ВР
17
Жан-Жоэль Думбе
ЦЗ
24
Дэни Нунке
ЦЗ
88
Луан
ЛВ
6
Энтони Дево
ОП
18
Умар Н' Диайе
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
3-2-2-3
30
Беденик
5
Перринелль
2
Рабуель
25
Марк
22
Леконт
22
Дембеле
9
Да Роша
11
Дюкатель
9
Ятабаре
20
Капо
8
Тиль
4-5-1
16
Блондель
3
Конгре
12
М'Бенге
2
Фофана
4
Четто
22
Браатен
55
Машаду
14
Берсон
17
Дидо
27
Табану
10
Жиньяк
9
Ятабаре
22
Кювилье
22
Кювилье
9
Ятабаре
8
Тиль
24
Муссилоу
24
Муссилоу
8
Тиль
25
Марк
8
Рамаре
8
Рамаре
25
Марк
4
Четто
17
Думбе
17
Думбе
4
Четто
27
Табану
88
Луан
88
Луан
27
Табану
55
Машаду
91
Казим-Ричардс
91
Казим-Ричардс
55
Машаду
Остались в запасе
Булонь
Тулуза
12
Гийом Борн
ЦЗ
4
Фабьен Робер
ЦФ
15
Овиди Каруру
ЦП
1
Флориан Баге
ВР
18
Умар Н' Диайе
ЦП
28
Матье Валверде
ВР
24
Дэни Нунке
ЦЗ
6
Энтони Дево
ОП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
12
Гийом Борн
ЦЗ
4
Фабьен Робер
ЦФ
15
Овиди Каруру
ЦП
1
Флориан Баге
ВР
Остались в запасе
18
Умар Н' Диайе
ЦП
28
Матье Валверде
ВР
24
Дэни Нунке
ЦЗ
6
Энтони Дево
ОП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Булонь - Тулуза
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Булонь
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
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