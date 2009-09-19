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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Булонь - Бордо
Булонь - Бордо: обзор матча 19 сентября 2009
Булонь
19.09.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 6 тур
0 : 2
Завершен
Бордо
34'
Й. Гуффран
70'
Й. Лашор (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Булонь - Бордо
Замена
Л. Агуази
️️️️
Д. Марк
Замена
М. Шамах
️️️️
Й. Гуффран
Желтая карточка
Ф. Да Роша
Желтая карточка
М. Шальме
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Й. Лашор
Замена
Я. Плашил
️️️️
Д. Белльон
Замена
Й. Гуркюфф
️️️️
Жуссие
Замена
Ф. Робер
️️️️
А. Кювилье
Замена
Ф. Да Роша
️️️️
Б. Сумаре
ГОЛ! 0:1!
Й. Гуффран
Желтая карточка
Фернандо
Желтая карточка
Д. Марк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Булонь
28
Матье Валверде
ВР
2
Николас Рабуель
ЦЗ
3
Йоанн Лашор
ЦЗ
22
Бира Дембеле
ЦЗ
13
Адефеми Олубайо
ЦЗ
18
Бакари Сумаре
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
22
Александр Кювилье
ЦП
7
Даниэль Морейра
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
21
Энрике
ЦЗ
2
Диего Пласенте
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
20
Жуссие
ЦП
6
Фернандо
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Булонь
16
Ибрахим Коне
ВР
12
Гийом Борн
ЦЗ
5
Дамьен Перринелль
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
4
Лоран Агуази
ЦП
11
Гийом Дюкатель
ЦП
4
Фабьен Робер
ЦФ
Бордо
30
Фабьен Фарноль
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
17
Вендел
ЛП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
3-2-1-2
28
Валверде
18
Сумаре
25
Марк
15
Туре
13
Олубайо
22
Дембеле
22
Кювилье
13
Блаяк
7
Морейра
4-3-3
16
Раме
21
Шальме
21
Энрике
2
Пласенте
13
Сиани
20
Жуссие
6
Фернандо
12
Диарра
79
Кавенаги
11
Белльон
94
Гуффран
25
Марк
4
Агуази
4
Агуази
25
Марк
22
Кювилье
4
Робер
4
Робер
22
Кювилье
18
Сумаре
9
Да Роша
9
Да Роша
18
Сумаре
20
Жуссие
8
Гуркюфф
8
Гуркюфф
20
Жуссие
11
Белльон
18
Плашил
18
Плашил
11
Белльон
94
Гуффран
27
Шамах
27
Шамах
94
Гуффран
Остались в запасе
Булонь
Бордо
12
Гийом Борн
ЦЗ
5
Дамьен Перринелль
ЦЗ
11
Гийом Дюкатель
ЦП
16
Ибрахим Коне
ВР
30
Фабьен Фарноль
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
17
Вендел
ЛП
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
12
Гийом Борн
ЦЗ
5
Дамьен Перринелль
ЦЗ
11
Гийом Дюкатель
ЦП
16
Ибрахим Коне
ВР
Остались в запасе
30
Фабьен Фарноль
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
17
Вендел
ЛП
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Булонь - Бордо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Булонь
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
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Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
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