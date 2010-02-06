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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Булонь - Монпелье
Булонь - Монпелье: обзор матча 06 февраля 2010
Булонь
06.02.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 23 тур
0 : 2
Завершен
Монпелье
27'
С. Камара
90'
В. Уго Монтаньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Булонь - Монпелье
ГОЛ! 0:2!
В. Уго Монтаньо
Замена
Л. Компан
️️️️
С. Камара
Желтая карточка
Ж. Беденик
Замена
Ж. Саихи
️️️️
Ж. Марво
Замена
Л. Агуази
️️️️
О. Капо
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
К. Аит-Фана
Замена
Ж. Блаяк
️️️️
Х. Лорка
Замена
М. Ятабаре
️️️️
М. Муссилоу
Желтая карточка
Р. Пито
Желтая карточка
Д. Марк
ГОЛ! 0:1!
С. Камара
Желтая карточка
О. Капо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Булонь
30
Жан-Франсуа Беденик
ВР
3
Йоанн Лашор
ЦЗ
22
Бира Дембеле
ЦЗ
12
Гийом Борн
ЦЗ
18
Бакари Сумаре
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
22
Александр Кювилье
ЦП
24
Мэтт Муссилоу
ЦФ
26
Хуан Лорка
ЦФ
20
Оливье Капо
ЦФ
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
8
Тино Коста
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Булонь
1
Флориан Баге
ВР
13
Адефеми Олубайо
ЦЗ
4
Лоран Агуази
ЦП
11
Гийом Дюкатель
ЦП
8
Йохан Рамаре
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
14
Мурад Бенхамида
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
23
Жамель Саихи
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
10
Лилиан Компан
ЦФ
3-2-2-3
30
Беденик
12
Борн
18
Сумаре
25
Марк
22
Дембеле
3
Лашор
9
Да Роша
22
Кювилье
20
Капо
26
Лорка
24
Муссилоу
4-3-3
16
Журдрен
6
Марво
4
Спахич
2
Янга-Мбива
4
Эль-Каутари
8
Коста
19
Женешам
14
Пито
19
Камара
31
Монтаньо
18
Аит-Фана
20
Капо
4
Агуази
4
Агуази
20
Капо
26
Лорка
13
Блаяк
13
Блаяк
26
Лорка
24
Муссилоу
9
Ятабаре
9
Ятабаре
24
Муссилоу
19
Камара
10
Компан
10
Компан
19
Камара
6
Марво
23
Саихи
23
Саихи
6
Марво
18
Аит-Фана
20
Бельханда
20
Бельханда
18
Аит-Фана
Остались в запасе
Булонь
Монпелье
11
Гийом Дюкатель
ЦП
8
Йохан Рамаре
ЦП
13
Адефеми Олубайо
ЦЗ
1
Флориан Баге
ВР
14
Мурад Бенхамида
ЦЗ
1
Лоран Пьонье
ВР
20
Жоффрей Дернес
ЛП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
Остались в запасе
11
Гийом Дюкатель
ЦП
8
Йохан Рамаре
ЦП
13
Адефеми Олубайо
ЦЗ
1
Флориан Баге
ВР
Остались в запасе
14
Мурад Бенхамида
ЦЗ
1
Лоран Пьонье
ВР
20
Жоффрей Дернес
ЛП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
Статистика матча Булонь - Монпелье
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Булонь
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Стад де ла Либерайшен
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