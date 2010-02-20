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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Булонь - Ле-Ман
Булонь - Ле-Ман: обзор матча 20 февраля 2010
Булонь
20.02.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 3
Завершен
Ле-Ман
72'
М. Ятабаре
30'
М. Доссеви
33'
Г. Сердан
90'
М. Майга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Булонь - Ле-Ман
ГОЛ! 1:3!
М. Майга
Замена
М. Майга
️️️️
Т. Хельстад
Замена
Л. Агуази
️️️️
Ф. Да Роша
Желтая карточка
Д. Овоно
ГОЛ! 1:2!
М. Ятабаре
Желтая карточка
Э. Ле Таллек
Замена
Р. Лама
️️️️
М. Доссеви
Замена
Х. Лорка
️️️️
Й. Рамаре
Замена
Э. Ле Таллек
️️️️
А. Абди
Желтая карточка
Б. Дембеле
Замена
Г. Тиль
️️️️
Г. Дюкатель
Желтая карточка
Л. Бааль
ГОЛ! 0:2!
Г. Сердан
ГОЛ! 0:1!
М. Доссеви
Желтая карточка
М. Нэрри
Желтая карточка
А. Кювилье
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Булонь
30
Жан-Франсуа Беденик
ВР
4
Хабиб Беллаид
ЛЗ
3
Йоанн Лашор
ЦЗ
22
Бира Дембеле
ЦЗ
12
Гийом Борн
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
8
Йохан Рамаре
ЦП
22
Александр Кювилье
ЦП
11
Гийом Дюкатель
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Ле-Ман
1
Дидье Овоно
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
2
Антонио Жедер
ЛЗ
19
Грегори Сердан
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
22
Оливье Томер
ЛВ
22
Альмен Абди
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
26
Гарольд Гулон
ЦП
4
Мусса Нэрри
ЦП
22
Торстен Хельстад
ЦФ
Булонь
1
Флориан Баге
ВР
22
Энтони Леконт
ЦЗ
18
Бакари Сумаре
ЦЗ
4
Лоран Агуази
ЦП
15
Овиди Каруру
ЦП
8
Грегори Тиль
ЦФ
26
Хуан Лорка
ЦФ
Ле-Ман
16
Родольф Рош
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
19
Мамаду Вагуэ
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
20
Модибо Майга
ЦФ
27
Идир Уали
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
3-2-4-1
30
Беденик
22
Дембеле
12
Борн
25
Марк
4
Беллаид
3
Лашор
9
Да Роша
22
Кювилье
11
Дюкатель
8
Рамаре
9
Ятабаре
4-4-1-1
1
Овоно
14
Корчиа
24
Бааль
19
Сердан
2
Жедер
14
Доссеви
26
Гулон
4
Нэрри
22
Абди
22
Томер
22
Хельстад
11
Дюкатель
8
Тиль
8
Тиль
11
Дюкатель
9
Да Роша
4
Агуази
4
Агуази
9
Да Роша
8
Рамаре
26
Лорка
26
Лорка
8
Рамаре
14
Доссеви
14
Лама
14
Лама
14
Доссеви
22
Хельстад
20
Майга
20
Майга
22
Хельстад
22
Абди
14
Ле Таллек
14
Ле Таллек
22
Абди
Остались в запасе
Булонь
Ле-Ман
22
Энтони Леконт
ЦЗ
15
Овиди Каруру
ЦП
1
Флориан Баге
ВР
18
Бакари Сумаре
ЦЗ
16
Родольф Рош
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
19
Мамаду Вагуэ
ПЗ
27
Идир Уали
ЦФ
Остались в запасе
22
Энтони Леконт
ЦЗ
15
Овиди Каруру
ЦП
1
Флориан Баге
ВР
18
Бакари Сумаре
ЦЗ
Остались в запасе
16
Родольф Рош
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
19
Мамаду Вагуэ
ПЗ
27
Идир Уали
ЦФ
Статистика матча Булонь - Ле-Ман
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Булонь
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Информация о матче
Главный судья:
Дидье Фальконе
(Марсель)
Стадион:
Стад де ла Либерайшен
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