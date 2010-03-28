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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Булонь
ПСЖ - Булонь: обзор матча 28 марта 2010
ПСЖ
28.03.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 30 тур
3 : 0
Завершен
Булонь
27'
С. Сессеньон
35'
Г. Оаро (П)
80'
М. Кежман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Булонь
Замена
Г. Н'Гойи
️️️️
К. Макелеле
ГОЛ! 3:0!
М. Кежман
Замена
М. Муссилоу
️️️️
Л. Агуази
Замена
️️️️
С. Сессеньон
Замена
К. Шантом
️️️️
Л. Жюли
Замена
Г. Тиль
️️️️
А. Кювилье
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Г. Оаро
Замена
Д. Перринелль
️️️️
О. Капо
Красная карточка
Б. Сумаре
ГОЛ! 1:0!
С. Сессеньон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
0
Клод Макелеле
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
99
Матея Кежман
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Булонь
30
Жан-Франсуа Беденик
ВР
4
Хабиб Беллаид
ЛЗ
22
Энтони Леконт
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
56
Дориан Левек
ЦЗ
18
Бакари Сумаре
ЦЗ
4
Лоран Агуази
ЦП
11
Гийом Дюкатель
ЦП
22
Александр Кювилье
ЦП
20
Оливье Капо
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
ПСЖ
16
Вилли Гронден
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Булонь
1
Флориан Баге
ВР
5
Дамьен Перринелль
ЦЗ
22
Бира Дембеле
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
15
Овиди Каруру
ЦП
8
Грегори Тиль
ЦФ
24
Мэтт Муссилоу
ЦФ
4-4-2
30
Эдель
13
Траоре
6
Камара
22
Арман
13
Жалле
29
Сессеньон
11
Клеман
0
Макелеле
0
Жюли
99
Кежман
99
Оаро
3-2-3-2
30
Беденик
25
Марк
56
Левек
18
Сумаре
22
Леконт
4
Беллаид
4
Агуази
11
Дюкатель
22
Кювилье
9
Ятабаре
20
Капо
0
Макелеле
23
Н'Гойи
23
Н'Гойи
0
Макелеле
0
Жюли
8
Шантом
8
Шантом
0
Жюли
22
Кювилье
8
Тиль
8
Тиль
22
Кювилье
4
Агуази
24
Муссилоу
24
Муссилоу
4
Агуази
20
Капо
5
Перринелль
5
Перринелль
20
Капо
Остались в запасе
ПСЖ
Булонь
16
Вилли Гронден
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
22
Бира Дембеле
ЦЗ
15
Овиди Каруру
ЦП
1
Флориан Баге
ВР
9
Фредерик Да Роша
ЛП
Остались в запасе
16
Вилли Гронден
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Остались в запасе
22
Бира Дембеле
ЦЗ
15
Овиди Каруру
ЦП
1
Флориан Баге
ВР
9
Фредерик Да Роша
ЛП
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча ПСЖ - Булонь
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Булонь
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Парк де Пренс
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