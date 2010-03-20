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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Булонь - Лорьян
Булонь - Лорьян: обзор матча 20 марта 2010
Булонь
20.03.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 29 тур
2 : 0
Завершен
Лорьян
13'
Д. Марк
52'
Л. Косиельни (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Булонь - Лорьян
Желтая карточка
П. Дюкасс
Замена
Ф. Робер
️️️️
М. Муссилоу
Замена
Я. Жуффре
️️️️
М. Бака
Желтая карточка
М. Амалфитано
Желтая карточка
Х. Беллаид
Желтая карточка
Д. Левек
Замена
Ф. Да Роша
️️️️
О. Капо
Замена
М. Ятабаре
️️️️
Д. Марк
Замена
Д. Фаншон
️️️️
М. Ваируа
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Л. Косиельни
Замена
С. Диарра
️️️️
С. Дюбарбье
ГОЛ! 1:0!
Д. Марк
13'
Желтая карточка
Л. Агуази
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Булонь
30
Жан-Франсуа Беденик
ВР
4
Хабиб Беллаид
ЛЗ
22
Энтони Леконт
ЦЗ
56
Дориан Левек
ЦЗ
18
Бакари Сумаре
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
22
Александр Кювилье
ЦП
11
Гийом Дюкатель
ЦП
4
Лоран Агуази
ЦП
24
Мэтт Муссилоу
ЦФ
20
Оливье Капо
ЦФ
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
8
Пьер Дюкасс
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Марама Ваируа
ЦФ
Булонь
16
Ибрахим Коне
ВР
5
Дамьен Перринелль
ЦЗ
22
Бира Дембеле
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
15
Овиди Каруру
ЦП
4
Фабьен Робер
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
27
Сигамари Диарра
ЦП
8
Ян Жуффре
ЦП
23
Язид Мансури
ЦП
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
3-2-3-2
30
Беденик
56
Левек
18
Сумаре
25
Марк
4
Беллаид
22
Леконт
22
Кювилье
11
Дюкатель
4
Агуази
20
Капо
24
Муссилоу
3-2-3-2
16
Одар
6
Косиельни
5
Маршаль
6
Бака
14
Ле Лан
16
Дюбарбье
7
Мвуэмба
31
Амалфитано
8
Дюкасс
19
Ваируа
9
Гамейро
24
Муссилоу
4
Робер
4
Робер
24
Муссилоу
20
Капо
9
Да Роша
9
Да Роша
20
Капо
25
Марк
9
Ятабаре
9
Ятабаре
25
Марк
19
Ваируа
0
Фаншон
0
Фаншон
19
Ваируа
16
Дюбарбье
27
Диарра
27
Диарра
16
Дюбарбье
6
Бака
8
Жуффре
8
Жуффре
6
Бака
Остались в запасе
Булонь
Лорьян
5
Дамьен Перринелль
ЦЗ
22
Бира Дембеле
ЦЗ
15
Овиди Каруру
ЦП
16
Ибрахим Коне
ВР
16
Лионель Каппоне
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
23
Язид Мансури
ЦП
Остались в запасе
5
Дамьен Перринелль
ЦЗ
22
Бира Дембеле
ЦЗ
15
Овиди Каруру
ЦП
16
Ибрахим Коне
ВР
Остались в запасе
16
Лионель Каппоне
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
23
Язид Мансури
ЦП
Статистика матча Булонь - Лорьян
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Булонь
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Стад де ла Либерайшен
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