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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Булонь - Марсель
Булонь - Марсель: обзор матча 17 апреля 2010
Булонь
17.04.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 33 тур
1 : 2
Завершен
Марсель
82'
Ж. Блаяк
44'
М. Вальбуэна
90'
Т. Тайво (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Булонь - Марсель
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Т. Тайво
Замена
Ф. Абриэль
️️️️
М. Вальбуэна
ГОЛ! 1:1!
Ж. Блаяк
Замена
Ж. Блаяк
️️️️
Н. Рабуель
Желтая карточка
Л. Агуази
Желтая карточка
С. Диавара
Замена
Т. Тайво
️️️️
М. Ньянг
Замена
М. Ятабаре
️️️️
А. Кювилье
Замена
Й. Рамаре
️️️️
Г. Дюкатель
Замена
Ш. Каборе
️️️️
Б. Шейру
Желтая карточка
М. Ньянг
Желтая карточка
Э. Сиссе
Желтая карточка
Н. Рабуель
ГОЛ! 0:1!
М. Вальбуэна
Желтая карточка
Д. Марк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Булонь
30
Жан-Франсуа Беденик
ВР
22
Энтони Леконт
ЦЗ
2
Николас Рабуель
ЦЗ
3
Йоанн Лашор
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
18
Бакари Сумаре
ЦЗ
11
Гийом Дюкатель
ЦП
4
Лоран Агуази
ЦП
22
Александр Кювилье
ЦП
8
Грегори Тиль
ЦФ
20
Оливье Капо
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
25
Стефан Мбиа
ЦП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Брандао
ЦФ
76
Мамаду Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Булонь
1
Флориан Баге
ВР
4
Хабиб Беллаид
ЛЗ
12
Гийом Борн
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
8
Йохан Рамаре
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
22
Кирил Руль
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
3-2-3-2
30
Беденик
3
Лашор
25
Марк
18
Сумаре
2
Рабуель
22
Леконт
11
Дюкатель
4
Агуази
22
Кювилье
20
Капо
8
Тиль
3-4-1-2
30
Манданда
21
Боннар
5
Хайнце
20
Диавара
27
Гонсалес
22
Сиссе
8
Шейру
25
Мбиа
28
Вальбуэна
76
Ньянг
11
Брандао
11
Дюкатель
8
Рамаре
8
Рамаре
11
Дюкатель
2
Рабуель
13
Блаяк
13
Блаяк
2
Рабуель
22
Кювилье
9
Ятабаре
9
Ятабаре
22
Кювилье
76
Ньянг
0
Тайво
0
Тайво
76
Ньянг
8
Шейру
77
Каборе
77
Каборе
8
Шейру
28
Вальбуэна
7
Абриэль
7
Абриэль
28
Вальбуэна
Остались в запасе
Булонь
Марсель
12
Гийом Борн
ЦЗ
1
Флориан Баге
ВР
4
Хабиб Беллаид
ЛЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
22
Кирил Руль
ЦП
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
12
Гийом Борн
ЦЗ
1
Флориан Баге
ВР
4
Хабиб Беллаид
ЛЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
Остались в запасе
22
Кирил Руль
ЦП
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Булонь - Марсель
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Булонь
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
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