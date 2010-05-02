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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Булонь - Ницца
Булонь - Ницца: обзор матча 02 мая 2010
Булонь
02.05.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 35 тур
3 : 3
Завершен
Ницца
81'
Ж. Блаяк
88'
О. Капо
90'
А. Кювилье
32'
Л. Реми
56'
Л. Реми
62'
Д. Эльебюик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Булонь - Ницца
ГОЛ! 3:3!
А. Кювилье
ГОЛ! 2:3!
О. Капо
ГОЛ! 1:3!
Ж. Блаяк
Замена
М. Траоре
️️️️
Ж. Сабле
Замена
Ш. Бен-Саада
️️️️
К. Кулибали
Замена
А. Кювилье
️️️️
М. Ятабаре
Замена
О. Эшуафни
️️️️
А. Мунье
ГОЛ! 0:3!
Д. Эльебюик
Замена
Ж. Блаяк
️️️️
Г. Дюкатель
ГОЛ! 0:2!
Л. Реми
Замена
О. Каруру
️️️️
Ф. Да Роша
Желтая карточка
Э. Фаэ
Желтая карточка
К. Кулибали
ГОЛ! 0:1!
Л. Реми
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Булонь
30
Жан-Франсуа Беденик
ВР
3
Йоанн Лашор
ЦЗ
2
Николас Рабуель
ЦЗ
22
Энтони Леконт
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
18
Бакари Сумаре
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
11
Гийом Дюкатель
ЦП
8
Грегори Тиль
ЦФ
20
Оливье Капо
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
14
Эмерс Фаэ
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
15
Кафумба Кулибали
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
8
Давид Эльебюик
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Булонь
1
Флориан Баге
ВР
4
Хабиб Беллаид
ЛЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
22
Александр Кювилье
ЦП
8
Йохан Рамаре
ЦП
15
Овиди Каруру
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
99
Джонатан Куарти
ЦЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
0
Ольвие Эшуафни
ПЗ
8
Махамане Траоре
ОП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
3-2-2-3
30
Беденик
22
Леконт
25
Марк
18
Сумаре
2
Рабуель
3
Лашор
9
Да Роша
11
Дюкатель
9
Ятабаре
20
Капо
8
Тиль
2-5-1-2
1
Оспина
0
Пэйсли
2
Сивелли
27
Сабле
15
Кулибали
18
Диаките
8
Эльебюик
40
Мунье
14
Фаэ
14
Реми
11
Мулунгуи
9
Ятабаре
22
Кювилье
22
Кювилье
9
Ятабаре
9
Да Роша
15
Каруру
15
Каруру
9
Да Роша
11
Дюкатель
13
Блаяк
13
Блаяк
11
Дюкатель
40
Мунье
0
Эшуафни
0
Эшуафни
40
Мунье
27
Сабле
8
Траоре
8
Траоре
27
Сабле
15
Кулибали
18
Бен-Саада
18
Бен-Саада
15
Кулибали
Остались в запасе
Булонь
Ницца
8
Йохан Рамаре
ЦП
1
Флориан Баге
ВР
4
Хабиб Беллаид
ЛЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
99
Джонатан Куарти
ЦЗ
0
Лионель Летизи
ВР
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
8
Йохан Рамаре
ЦП
1
Флориан Баге
ВР
4
Хабиб Беллаид
ЛЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
Остались в запасе
99
Джонатан Куарти
ЦЗ
0
Лионель Летизи
ВР
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Булонь - Ницца
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Булонь
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Стад де ла Либерайшен
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