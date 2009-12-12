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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Булонь
Марсель - Булонь: обзор матча 12 декабря 2009
Марсель
12.12.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 17 тур
2 : 0
Завершен
Булонь
48'
Г. Хайнце
54'
Т. Тайво (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Булонь
Вторая желтая
А. Олубайо
Замена
Й. Рамаре
️️️️
Ф. Да Роша
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Ф. Абриэль
Замена
А. Кювилье
️️️️
Н. Рабуель
Замена
Ф. Морьентес
️️️️
Б. Коне
Замена
Ф. Робер
️️️️
Э. Леконт
Желтая карточка
А. Олубайо
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
С. Мбиа
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Т. Тайво
ГОЛ! 1:0!
Г. Хайнце
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
25
Стефан Мбиа
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
11
Брандао
ЦФ
14
Бакари Коне
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Булонь
30
Жан-Франсуа Беденик
ВР
22
Энтони Леконт
ЦЗ
13
Адефеми Олубайо
ЦЗ
2
Николас Рабуель
ЦЗ
5
Дамьен Перринелль
ЦЗ
22
Бира Дембеле
ЦЗ
3
Йоанн Лашор
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
15
Овиди Каруру
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
8
Атем Бен Арфа
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Булонь
1
Флориан Баге
ВР
12
Гийом Борн
ЦЗ
18
Бакари Сумаре
ЦЗ
22
Александр Кювилье
ЦП
11
Гийом Дюкатель
ЦП
8
Йохан Рамаре
ЦП
4
Фабьен Робер
ЦФ
4-4-2
30
Манданда
0
Тайво
5
Хайнце
20
Диавара
21
Боннар
25
Мбиа
8
Шейру
27
Гонсалес
7
Абриэль
14
Коне
11
Брандао
3-2-2-1
30
Беденик
22
Дембеле
3
Лашор
25
Марк
2
Рабуель
5
Перринелль
15
Каруру
9
Да Роша
13
Блаяк
25
Мбиа
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
25
Мбиа
7
Абриэль
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
7
Абриэль
14
Коне
23
Морьентес
23
Морьентес
14
Коне
2
Рабуель
22
Кювилье
22
Кювилье
2
Рабуель
22
Леконт
4
Робер
4
Робер
22
Леконт
9
Да Роша
8
Рамаре
8
Рамаре
9
Да Роша
Остались в запасе
Марсель
Булонь
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
Главный тренер
Эрик Геретс
12
Гийом Борн
ЦЗ
11
Гийом Дюкатель
ЦП
1
Флориан Баге
ВР
18
Бакари Сумаре
ЦЗ
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
Остались в запасе
12
Гийом Борн
ЦЗ
11
Гийом Дюкатель
ЦП
1
Флориан Баге
ВР
18
Бакари Сумаре
ЦЗ
Главный тренер
Эрик Геретс
Статистика матча Марсель - Булонь
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Булонь
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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