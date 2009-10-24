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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Булонь - Монако
Булонь - Монако: обзор матча 24 октября 2009
Булонь
24.10.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 10 тур
1 : 3
Завершен
Монако
66'
Ж. Блаяк
36'
П. Чу-Юн
86'
Нене
90'
Нене
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Булонь - Монако
ГОЛ! 1:3!
Нене
Желтая карточка
Д. Траоре
ГОЛ! 1:2!
Нене
Замена
Г. Дюкатель
️️️️
Л. Агуази
Желтая карточка
А. Алонсо
Замена
С. Гакпе
️️️️
П. Чу-Юн
Замена
Ф. Модесто
️️️️
Ж. Госсо
ГОЛ! 1:1!
Ж. Блаяк
Желтая карточка
Нене
Замена
Ф. Робер
️️️️
Д. Марк
Замена
Й. Рамаре
️️️️
Ф. Да Роша
Красная карточка
К. Дас Невес
ГОЛ! 0:1!
П. Чу-Юн
Желтая карточка
Д. Марк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Булонь
16
Ибрахим Коне
ВР
22
Бира Дембеле
ЦЗ
3
Йоанн Лашор
ЦЗ
22
Энтони Леконт
ЦЗ
6
Кевин Дас Невес
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
18
Бакари Сумаре
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
22
Александр Кювилье
ЦП
4
Лоран Агуази
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
12
Нене
ЛП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
8
Алехандро Алонсо
ПП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Булонь
28
Матье Валверде
ВР
2
Николас Рабуель
ЦЗ
12
Гийом Борн
ЦЗ
11
Гийом Дюкатель
ЦП
8
Йохан Рамаре
ЦП
4
Фабьен Робер
ЦФ
24
Мэтт Муссилоу
ЦФ
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
89
Йоан Молло
ЦП
88
Фредерик Нимани
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
3-2-3-1
16
Коне
6
Дас Невес
25
Марк
18
Сумаре
22
Леконт
3
Лашор
9
Да Роша
4
Агуази
22
Кювилье
13
Блаяк
3-2-4-1
16
Руффье
12
Адриано
63
Н'Кулу
28
Пюйгренье
27
Монгонгю
13
Траоре
8
Алонсо
19
Госсо
6
Кутадье
12
Нене
30
Пак Чу-Юн
4
Агуази
11
Дюкатель
11
Дюкатель
4
Агуази
25
Марк
4
Робер
4
Робер
25
Марк
9
Да Роша
8
Рамаре
8
Рамаре
9
Да Роша
19
Госсо
20
Модесто
20
Модесто
19
Госсо
88
Нимани
88
Нимани
30
Пак Чу-Юн
6
Гакпе
6
Гакпе
30
Пак Чу-Юн
Остались в запасе
Булонь
Монако
2
Николас Рабуель
ЦЗ
12
Гийом Борн
ЦЗ
24
Мэтт Муссилоу
ЦФ
28
Матье Валверде
ВР
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
89
Йоан Молло
ЦП
Главный тренер
Ги Лякомб
Остались в запасе
2
Николас Рабуель
ЦЗ
12
Гийом Борн
ЦЗ
24
Мэтт Муссилоу
ЦФ
28
Матье Валверде
ВР
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
89
Йоан Молло
ЦП
Главный тренер
Ги Лякомб
Статистика матча Булонь - Монако
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Булонь
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Эрве Пиччирилло
(Мартик)
Стадион:
Стад де ла Либерайшен
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