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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Булонь
Тулуза - Булонь: обзор матча 28 ноября 2009
Тулуза
28.11.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 0
Завершен
Булонь
29'
М. Фофана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Булонь
Замена
О. Блондель
️️️️
Й. Пеле
Замена
Ф. Да Роша
️️️️
Й. Рамаре
Замена
Луан
️️️️
Д. Браатен
Замена
М. Муссилоу
️️️️
Ж. Блаяк
Замена
А. Кювилье
️️️️
Н. Рабуель
Замена
М. Берсон
️️️️
М. Фофана
Желтая карточка
Д. Марк
ГОЛ! 1:0!
М. Фофана
Желтая карточка
З. Туре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Йоанн Пеле
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
24
Дэни Нунке
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Булонь
30
Жан-Франсуа Беденик
ВР
5
Дамьен Перринелль
ЦЗ
22
Бира Дембеле
ЦЗ
6
Кевин Дас Невес
ЦЗ
2
Николас Рабуель
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
18
Бакари Сумаре
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
8
Йохан Рамаре
ЦП
15
Овиди Каруру
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Тулуза
16
Оливье Блондель
ВР
17
Жан-Жоэль Думбе
ЦЗ
88
Луан
ЛВ
14
Франсуа Сирье
ЦП
14
Матье Берсон
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
Булонь
28
Матье Валверде
ВР
22
Энтони Леконт
ЦЗ
13
Адефеми Олубайо
ЦЗ
12
Гийом Борн
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
22
Александр Кювилье
ЦП
24
Мэтт Муссилоу
ЦФ
4-1-4-1
16
Пеле
2
Фофана
24
Нунке
12
М'Бенге
23
Эбондо
6
Капу
17
Дидо
27
Табану
17
Сиссоко
22
Браатен
10
Жиньяк
3-2-2-1
30
Беденик
25
Марк
18
Сумаре
15
Туре
6
Дас Невес
2
Рабуель
8
Рамаре
15
Каруру
13
Блаяк
16
Пеле
16
Блондель
16
Блондель
16
Пеле
2
Фофана
14
Берсон
14
Берсон
2
Фофана
22
Браатен
88
Луан
88
Луан
22
Браатен
13
Блаяк
24
Муссилоу
24
Муссилоу
13
Блаяк
2
Рабуель
22
Кювилье
22
Кювилье
2
Рабуель
8
Рамаре
9
Да Роша
9
Да Роша
8
Рамаре
Остались в запасе
Тулуза
Булонь
17
Жан-Жоэль Думбе
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
Главный тренер
Ален Казанова
22
Энтони Леконт
ЦЗ
13
Адефеми Олубайо
ЦЗ
12
Гийом Борн
ЦЗ
28
Матье Валверде
ВР
Остались в запасе
17
Жан-Жоэль Думбе
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
Остались в запасе
22
Энтони Леконт
ЦЗ
13
Адефеми Олубайо
ЦЗ
12
Гийом Борн
ЦЗ
28
Матье Валверде
ВР
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Тулуза - Булонь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Булонь
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
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