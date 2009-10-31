Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Булонь - Нанси
Булонь - Нанси: обзор матча 31 октября 2009
Булонь
31.10.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 2
Завершен
Нанси
16'
А. Кювилье
10'
И. Диа
81'
Ю. Хаджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Булонь - Нанси
Замена
Ж. Сами
️️️️
И. Диа
Желтая карточка
Й. Лашор
Замена
Л. Агуази
️️️️
Г. Дюкатель
ГОЛ! 1:2!
Ю. Хаджи
Красная карточка
Ж. Лотье
Желтая карточка
Ф. Робер
Желтая карточка
Б. Дембеле
Замена
З. Туре
️️️️
Ф. Да Роша
Замена
Ф. Робер
️️️️
М. Муссилоу
Замена
П. Ало'О Эфулу
️️️️
Д. Бакар
Желтая карточка
Д. Бакар
ГОЛ! 1:1!
А. Кювилье
16'
10'
ГОЛ! 0:1!
И. Диа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Булонь
16
Ибрахим Коне
ВР
3
Йоанн Лашор
ЦЗ
22
Бира Дембеле
ЦЗ
22
Энтони Леконт
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
18
Бакари Сумаре
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
8
Йохан Рамаре
ЦП
11
Гийом Дюкатель
ЦП
22
Александр Кювилье
ЦП
24
Мэтт Муссилоу
ЦФ
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
27
Абдеслам Уадду
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
6
Паскаль Беренге
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Булонь
28
Матье Валверде
ВР
2
Николас Рабуель
ЦЗ
12
Гийом Борн
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
4
Лоран Агуази
ЦП
4
Фабьен Робер
ЦФ
27
Лакдар Буссаха
ЦФ
Нанси
1
Реми Пильо
ВР
3
Жоэль Сами
ЦЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
7
Бокунджи Ка
ЦП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
4
Крис Малонга
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
3-2-4-1
16
Коне
22
Леконт
25
Марк
18
Сумаре
22
Дембеле
3
Лашор
9
Да Роша
11
Дюкатель
22
Кювилье
8
Рамаре
24
Муссилоу
4-3-3
16
Грегорини
27
Уадду
4
Лотье
17
Луис
25
Леметр
6
Беренге
25
Фере
8
Траоре
22
Диа
15
Хаджи
21
Бакар
11
Дюкатель
4
Агуази
4
Агуази
11
Дюкатель
24
Муссилоу
4
Робер
4
Робер
24
Муссилоу
9
Да Роша
15
Туре
15
Туре
9
Да Роша
22
Диа
3
Сами
3
Сами
22
Диа
21
Бакар
14
Ало'О Эфулу
14
Ало'О Эфулу
21
Бакар
Остались в запасе
Булонь
Нанси
2
Николас Рабуель
ЦЗ
12
Гийом Борн
ЦЗ
27
Лакдар Буссаха
ЦФ
28
Матье Валверде
ВР
4
Крис Малонга
ЦФ
1
Реми Пильо
ВР
27
Жонатан Бризон
ЦП
7
Бокунджи Ка
ЦП
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
2
Николас Рабуель
ЦЗ
12
Гийом Борн
ЦЗ
27
Лакдар Буссаха
ЦФ
28
Матье Валверде
ВР
Остались в запасе
4
Крис Малонга
ЦФ
1
Реми Пильо
ВР
27
Жонатан Бризон
ЦП
7
Бокунджи Ка
ЦП
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Булонь - Нанси
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Булонь
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Стад де ла Либерайшен
Новости команд
Все
Булонь
Нанси
Экс-полузащитник сборной Камеруна погиб в ДТП
2024.06.27 20:00
Определились все пары 1/8 финала Кубка Франции
2021.03.09 08:31
Владельцы «Манчестер Сити» намерены купить французский клуб «Нанси»
2020.03.05 09:46
3
«Нанси» в новогоднем поздравлении фанатам вместо домашнего стадиона по ошибке указал координаты кладбища
2020.01.04 18:10
1
Пюигренье: «Болельщики «Зенита» – расисты, это не нужно скрывать»
2019.09.17 12:29
42
Определились все пары 1/8 финала Кубка Франции
2021.03.09 08:31
Младший брат Рибери подписал контракт с клубом из третьего дивизиона Франции
2016.08.25 08:56
Французский клуб назовет трибуну в честь игрока «Лестера»
2016.05.01 20:30
2
Кубок Франции. «Марсель» и «Лорьян» вышли в 1/8 финала
2016.01.21 01:07
Экс-полузащитник сборной Камеруна погиб в ДТП
2024.06.27 20:00
Владельцы «Манчестер Сити» намерены купить французский клуб «Нанси»
2020.03.05 09:46
3
«Нанси» в новогоднем поздравлении фанатам вместо домашнего стадиона по ошибке указал координаты кладбища
2020.01.04 18:10
1
Пюигренье: «Болельщики «Зенита» – расисты, это не нужно скрывать»
2019.09.17 12:29
42
ФИФА зарегистрировала жалобу «Нанта» на «Кардифф» из-за трансфера Салы
2019.03.20 09:55
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+