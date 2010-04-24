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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сошо - Булонь
Сошо - Булонь: обзор матча 24 апреля 2010
Сошо
24.04.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 34 тур
0 : 3
Завершен
Булонь
41'
Г. Тиль
81'
М. Ятабаре
90'
Ж. Блаяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сошо - Булонь
ГОЛ! 0:3!
Ж. Блаяк
ГОЛ! 0:2!
М. Ятабаре
Замена
Ж. Блаяк
️️️️
Г. Тиль
Замена
С. Прива
️️️️
М. Мартен
Красная карточка
Ж. Фати
Замена
Р. Диас
️️️️
В. Сверкош
Замена
Ф. Да Роша
️️️️
О. Каруру
Желтая карточка
О. Каруру
Желтая карточка
Э. Леконт
Замена
Э. Бутен
️️️️
Л. Пужоль
ГОЛ! 0:1!
Г. Тиль
Замена
М. Ятабаре
️️️️
А. Кювилье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сошо
16
Тедди Ришер
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
19
Жак Фати
ЦЗ
11
Яссин Микари
ЦЗ
27
Лоик Пужоль
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
25
Вацлав Сверкош
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Булонь
30
Жан-Франсуа Беденик
ВР
22
Энтони Леконт
ЦЗ
2
Николас Рабуель
ЦЗ
3
Йоанн Лашор
ЦЗ
18
Бакари Сумаре
ЦЗ
11
Гийом Дюкатель
ЦП
15
Овиди Каруру
ЦП
22
Александр Кювилье
ЦП
4
Лоран Агуази
ЦП
8
Грегори Тиль
ЦФ
20
Оливье Капо
ЦФ
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
29
Рафаэль Диас
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
6
Максим Жоссе
ЦП
11
Слоан Прива
ЦФ
Булонь
1
Флориан Баге
ВР
4
Хабиб Беллаид
ЛЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
8
Йохан Рамаре
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
4-3-3
16
Ришер
18
Дюплюс
19
Фати
11
Микари
5
Бреше
27
Пужоль
15
Мартен
24
Гаванон
12
Идейе
25
Сверкош
19
Морис-Белэй
4-4-2
30
Беденик
2
Рабуель
3
Лашор
18
Сумаре
22
Леконт
15
Каруру
22
Кювилье
4
Агуази
11
Дюкатель
20
Капо
8
Тиль
25
Сверкош
29
Диас
29
Диас
25
Сверкош
27
Пужоль
20
Бутен
20
Бутен
27
Пужоль
15
Мартен
11
Прива
11
Прива
15
Мартен
15
Каруру
9
Да Роша
9
Да Роша
15
Каруру
8
Тиль
13
Блаяк
13
Блаяк
8
Тиль
22
Кювилье
9
Ятабаре
9
Ятабаре
22
Кювилье
Остались в запасе
Сошо
Булонь
1
Маттью Дрейер
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
6
Максим Жоссе
ЦП
8
Йохан Рамаре
ЦП
1
Флориан Баге
ВР
4
Хабиб Беллаид
ЛЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
6
Максим Жоссе
ЦП
Остались в запасе
8
Йохан Рамаре
ЦП
1
Флориан Баге
ВР
4
Хабиб Беллаид
ЛЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
Статистика матча Сошо - Булонь
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Булонь
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Стадион:
Огюст Бональ
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