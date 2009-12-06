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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Булонь - Ланс
Булонь - Ланс: обзор матча 06 декабря 2009
Булонь
06.12.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 16 тур
2 : 1
Завершен
Ланс
40'
О. Каруру
45'
Р. Сартр (АГ)
22'
Б. Дембеле (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Булонь - Ланс
Замена
Б. Сумаре
️️️️
Ф. Да Роша
Желтая карточка
Д. Перринелль
Замена
Г. Борн
️️️️
Э. Леконт
Желтая карточка
М. Рамос
Замена
И. Джемаа
️️️️
А. Армаш
Замена
Г. Дюкатель
️️️️
О. Каруру
Замена
Н. Ковачевич
️️️️
С. Соу
Замена
К. Монне-Паке
️️️️
К. Акале
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Р. Сартр
ГОЛ! 1:1!
О. Каруру
Желтая карточка
А. Яхья
Желтая карточка
Д. Марк
Желтая карточка
А. Кювилье
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Б. Дембеле
Желтая карточка
Б. Дембеле
Вторая желтая
М. Ндиайе
17'
Желтая карточка
М. Ндиайе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Булонь
30
Жан-Франсуа Беденик
ВР
3
Йоанн Лашор
ЦЗ
22
Бира Дембеле
ЦЗ
5
Дамьен Перринелль
ЦЗ
13
Адефеми Олубайо
ЦЗ
22
Энтони Леконт
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
22
Александр Кювилье
ЦП
28
Мане Ндиайе
ЦП
15
Овиди Каруру
ЦП
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
2
Марко Рамос
ЛЗ
19
Ромен Сартр
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
27
Самба Соу
ЦП
21
Адиль Армаш
ЦП
18
Себастьян Руде
ЦП
28
Канга Акале
ПП
12
Абдулразак Букари
ЦФ
11
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Булонь
28
Матье Валверде
ВР
12
Гийом Борн
ЦЗ
18
Бакари Сумаре
ЦЗ
11
Гийом Дюкатель
ЦП
8
Йохан Рамаре
ЦП
4
Фабьен Робер
ЦФ
27
Лакдар Буссаха
ЦФ
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
24
Эрик Шелье
ЦЗ
0
Деян Милованович
ЦП
5
Ненад Ковачевич
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
8
Туафилу Маулида
ЦФ
3-2-4
30
Беденик
13
Олубайо
22
Леконт
25
Марк
5
Перринелль
22
Дембеле
9
Да Роша
28
Ндиайе
15
Каруру
22
Кювилье
3-4-2
1
Рунье
26
Демон
19
Сартр
2
Рамос
28
Акале
21
Армаш
18
Руде
27
Соу
11
Эдуардо
12
Букари
22
Леконт
12
Борн
12
Борн
22
Леконт
15
Каруру
11
Дюкатель
11
Дюкатель
15
Каруру
9
Да Роша
18
Сумаре
18
Сумаре
9
Да Роша
27
Соу
5
Ковачевич
5
Ковачевич
27
Соу
28
Акале
22
Монне-Паке
22
Монне-Паке
28
Акале
21
Армаш
17
Джемаа
17
Джемаа
21
Армаш
Остались в запасе
Булонь
Ланс
4
Фабьен Робер
ЦФ
8
Йохан Рамаре
ЦП
27
Лакдар Буссаха
ЦФ
28
Матье Валверде
ВР
0
Деян Милованович
ЦП
16
Хамди Касрауи
ВР
24
Эрик Шелье
ЦЗ
8
Туафилу Маулида
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Остались в запасе
4
Фабьен Робер
ЦФ
8
Йохан Рамаре
ЦП
27
Лакдар Буссаха
ЦФ
28
Матье Валверде
ВР
Остались в запасе
0
Деян Милованович
ЦП
16
Хамди Касрауи
ВР
24
Эрик Шелье
ЦЗ
8
Туафилу Маулида
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Статистика матча Булонь - Ланс
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Булонь
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Стад де ла Либерайшен
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