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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ле-Ман - Булонь
Ле-Ман - Булонь: обзор матча 17 октября 2009
Ле-Ман
17.10.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 1
Завершен
Булонь
63'
Р. Лама
90'
Ф. Робер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ле-Ман - Булонь
Желтая карточка
Ж. Паулу
ГОЛ! 1:1!
Ф. Робер
Замена
Л. Буссаха
️️️️
Ф. Да Роша
Замена
Б. Сене
️️️️
Г. Гулон
Замена
Й. Рамаре
️️️️
Г. Дюкатель
ГОЛ! 1:0!
Р. Лама
Желтая карточка
Ж. Блаяк
Замена
Р. Лама
️️️️
Ф. Сиссе
Желтая карточка
С. Корчиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ле-Ман
1
Дидье Овоно
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
19
Грегори Сердан
ЦЗ
50
Жоау Паулу
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
8
Фредерик Томас
ОП
26
Гарольд Гулон
ЦП
21
Гийом Лорьо
ЦП
20
Фуссейни Сиссе
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
Булонь
28
Матье Валверде
ВР
2
Николас Рабуель
ЦЗ
6
Кевин Дас Невес
ЦЗ
22
Энтони Леконт
ЦЗ
22
Бира Дембеле
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
18
Бакари Сумаре
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
11
Гийом Дюкатель
ЦП
22
Александр Кювилье
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Ле-Ман
16
Родольф Рош
ВР
3
Сабер Бен Фрей
ЦЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
14
Ролан Лама
ЛВ
6
Алфоссени Кейта
ЦП
5
Бадара Сене
ЦП
Булонь
16
Ибрахим Коне
ВР
13
Адефеми Олубайо
ЦЗ
15
Овиди Каруру
ЦП
28
Мане Ндиайе
ЦП
8
Йохан Рамаре
ЦП
4
Фабьен Робер
ЦФ
27
Лакдар Буссаха
ЦФ
4-1-2-3
1
Овоно
24
Бааль
19
Сердан
50
Паулу
14
Корчиа
8
Томас
26
Гулон
21
Лорьо
14
Ле Таллек
20
Майга
20
Сиссе
3-2-3-1
28
Валверде
22
Дембеле
25
Марк
18
Сумаре
6
Дас Невес
22
Леконт
11
Дюкатель
22
Кювилье
9
Да Роша
13
Блаяк
26
Гулон
5
Сене
5
Сене
26
Гулон
20
Сиссе
14
Лама
14
Лама
20
Сиссе
11
Дюкатель
4
Робер
4
Робер
11
Дюкатель
9
Да Роша
27
Буссаха
27
Буссаха
9
Да Роша
11
Дюкатель
8
Рамаре
8
Рамаре
11
Дюкатель
Остались в запасе
Ле-Ман
Булонь
6
Алфоссени Кейта
ЦП
3
Сабер Бен Фрей
ЦЗ
16
Родольф Рош
ВР
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
15
Овиди Каруру
ЦП
28
Мане Ндиайе
ЦП
13
Адефеми Олубайо
ЦЗ
16
Ибрахим Коне
ВР
Остались в запасе
6
Алфоссени Кейта
ЦП
3
Сабер Бен Фрей
ЦЗ
16
Родольф Рош
ВР
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
Остались в запасе
15
Овиди Каруру
ЦП
28
Мане Ндиайе
ЦП
13
Адефеми Олубайо
ЦЗ
16
Ибрахим Коне
ВР
Статистика матча Ле-Ман - Булонь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Булонь
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Стадион:
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