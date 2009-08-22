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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Булонь
Сент-Этьен - Булонь: обзор матча 22 августа 2009
Сент-Этьен
22.08.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 3 тур
0 : 1
Завершен
Булонь
37'
А. Кювилье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Булонь
Желтая карточка
Й. Лашор
Замена
М. Файе
️️️️
Й. Эндрю
Замена
Б. Дембеле
️️️️
А. Кювилье
Красная карточка
Г. Дюкатель
Замена
Й. Беналуан
️️️️
М. Баял Салл
Замена
А. Олубайо
️️️️
Л. Агуази
Замена
Б. Сако
️️️️
Ж. Фернандес
Замена
Ф. Да Роша
️️️️
Д. Марк
ГОЛ! 0:1!
А. Кювилье
Желтая карточка
Л. Агуази
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
8
Кристоф Ландрен
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
28
Бубакар Саного
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Ален Перрен
Булонь
28
Матье Валверде
ВР
12
Гийом Борн
ЦЗ
2
Николас Рабуель
ЦЗ
3
Йоанн Лашор
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
4
Лоран Агуази
ЦП
22
Александр Кювилье
ЦП
11
Гийом Дюкатель
ЦП
8
Грегори Тиль
ЦФ
7
Даниэль Морейра
ЦФ
Сент-Этьен
1
Венсан Планте
ВР
20
Эфстатиос Тавларидис
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
19
Бубакар Мансали
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
0
Маодомалик Файе
ЦФ
Булонь
1
Флориан Баге
ВР
22
Бира Дембеле
ЦЗ
13
Адефеми Олубайо
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
8
Йохан Рамаре
ЦП
4
Фабьен Робер
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
4-3-1-2
40
Жано
8
Н'Дав
27
Варро
21
Эндрю
26
Баял Салл
6
Фернандес
8
Матюиди
8
Ландрен
10
Пайет
97
Ривьер
28
Саного
3-2-3-2
28
Валверде
3
Лашор
25
Марк
15
Туре
12
Борн
2
Рабуель
4
Агуази
22
Кювилье
11
Дюкатель
7
Морейра
8
Тиль
21
Эндрю
0
Файе
0
Файе
21
Эндрю
26
Баял Салл
29
Беналуан
29
Беналуан
26
Баял Салл
6
Фернандес
20
Сако
20
Сако
6
Фернандес
22
Кювилье
22
Дембеле
22
Дембеле
22
Кювилье
4
Агуази
13
Олубайо
13
Олубайо
4
Агуази
25
Марк
9
Да Роша
9
Да Роша
25
Марк
Остались в запасе
Сент-Этьен
Булонь
19
Бубакар Мансали
ЦП
1
Венсан Планте
ВР
20
Эфстатиос Тавларидис
ЦЗ
Главный тренер
Ален Перрен
4
Фабьен Робер
ЦФ
8
Йохан Рамаре
ЦП
1
Флориан Баге
ВР
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Остались в запасе
19
Бубакар Мансали
ЦП
1
Венсан Планте
ВР
20
Эфстатиос Тавларидис
ЦЗ
Остались в запасе
4
Фабьен Робер
ЦФ
8
Йохан Рамаре
ЦП
1
Флориан Баге
ВР
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Главный тренер
Ален Перрен
Статистика матча Сент-Этьен - Булонь
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Булонь
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Бруно Куэ
(Марсель)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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