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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Булонь - Валансьен
Булонь - Валансьен: обзор матча 20 января 2010
Булонь
20.01.2010, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 21 тур
0 : 2
Завершен
Валансьен
50'
Г. Бонг
90'
Ф. Бен Халфаллах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Булонь - Валансьен
ГОЛ! 0:2!
Ф. Бен Халфаллах
Замена
Г. Данич
️️️️
Ж. Одель
Замена
Ф. Бен Халфаллах
️️️️
Р. Матер
Замена
Г. Дюкатель
️️️️
Ф. Да Роша
Замена
О. Капо
️️️️
М. Муссилоу
Замена
О. Каруру
️️️️
А. Кювилье
ГОЛ! 0:1!
Г. Бонг
Желтая карточка
Ж. Одель
Пенальти не реализован!
Ж. Блаяк
Замена
Ф. Кадир
️️️️
Р. Коад
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Булонь
30
Жан-Франсуа Беденик
ВР
4
Хабиб Беллаид
ЛЗ
12
Гийом Борн
ЦЗ
2
Николас Рабуель
ЦЗ
3
Йоанн Лашор
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
4
Лоран Агуази
ЦП
22
Александр Кювилье
ЦП
24
Мэтт Муссилоу
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
6
Реми Гомис
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
2
Жоан Одель
ЦФ
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Булонь
1
Флориан Баге
ВР
22
Энтони Леконт
ЦЗ
13
Адефеми Олубайо
ЦЗ
11
Гийом Дюкатель
ЦП
15
Овиди Каруру
ЦП
4
Фабьен Робер
ЦФ
20
Оливье Капо
ЦФ
Валансьен
0
Грэгори Уимби
ВР
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
13
Моди Траоре
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
28
Гаэль Данич
ЛП
20
Фуед Кадир
ЦП
33
Филип Шебо
ЦФ
3-2-3-2
30
Беденик
2
Рабуель
3
Лашор
25
Марк
4
Беллаид
12
Борн
9
Да Роша
22
Кювилье
4
Агуази
13
Блаяк
24
Муссилоу
4-4-2
30
Пеннето
25
Матер
3
Абардонадо
13
Бонг
6
Дюкортью
24
Коад
21
Саез
15
Санчес
6
Гомис
28
Пужоль
2
Одель
9
Да Роша
11
Дюкатель
11
Дюкатель
9
Да Роша
22
Кювилье
15
Каруру
15
Каруру
22
Кювилье
24
Муссилоу
20
Капо
20
Капо
24
Муссилоу
25
Матер
8
Бен Халфаллах
8
Бен Халфаллах
25
Матер
2
Одель
28
Данич
28
Данич
2
Одель
24
Коад
20
Кадир
20
Кадир
24
Коад
Остались в запасе
Булонь
Валансьен
4
Фабьен Робер
ЦФ
22
Энтони Леконт
ЦЗ
13
Адефеми Олубайо
ЦЗ
1
Флориан Баге
ВР
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
13
Моди Траоре
ЦЗ
0
Грэгори Уимби
ВР
33
Филип Шебо
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
4
Фабьен Робер
ЦФ
22
Энтони Леконт
ЦЗ
13
Адефеми Олубайо
ЦЗ
1
Флориан Баге
ВР
Остались в запасе
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
13
Моди Траоре
ЦЗ
0
Грэгори Уимби
ВР
33
Филип Шебо
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Булонь - Валансьен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Булонь
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Стад де ла Либерайшен
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