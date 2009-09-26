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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Булонь
Монпелье - Булонь: обзор матча 26 сентября 2009
Монпелье
26.09.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 7 тур
1 : 0
Завершен
Булонь
79'
Н. Джодич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Булонь
Желтая карточка
Й. Лашор
Замена
Ф. Робер
️️️️
К. Дас Невес
ГОЛ! 1:0!
Н. Джодич
Замена
С. Камара
️️️️
К. Коллен
Замена
Ф. Да Роша
️️️️
М. Ндиайе
Желтая карточка
Ж. Марво
Желтая карточка
Д. Марк
Замена
Э. Леконт
️️️️
Г. Борн
Замена
К. Аит-Фана
️️️️
Г. Лякомб
Желтая карточка
Г. Борн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
34
Ненад Джодич
ЦЗ
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
27
Грегори Лякомб
ЛВ
20
Юнес Бельханда
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
Булонь
28
Матье Валверде
ВР
6
Кевин Дас Невес
ЦЗ
12
Гийом Борн
ЦЗ
2
Николас Рабуель
ЦЗ
13
Адефеми Олубайо
ЦЗ
3
Йоанн Лашор
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
11
Гийом Дюкатель
ЦП
28
Мане Ндиайе
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
23
Жамель Саихи
ЦП
10
Лилиан Компан
ЦФ
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Булонь
16
Ибрахим Коне
ВР
22
Бира Дембеле
ЦЗ
22
Энтони Леконт
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
4
Лоран Агуази
ЦП
4
Фабьен Робер
ЦФ
27
Лакдар Буссаха
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Журдрен
34
Джодич
0
Коллен
2
Янга-Мбива
4
Спахич
6
Марво
20
Бельханда
14
Пито
8
Коста
27
Лякомб
31
Монтаньо
3-2-2-1
28
Валверде
3
Лашор
25
Марк
15
Туре
2
Рабуель
13
Олубайо
11
Дюкатель
28
Ндиайе
13
Блаяк
27
Лякомб
18
Аит-Фана
18
Аит-Фана
27
Лякомб
0
Коллен
19
Камара
19
Камара
0
Коллен
6
Дас Невес
4
Робер
4
Робер
6
Дас Невес
12
Борн
22
Леконт
22
Леконт
12
Борн
28
Ндиайе
9
Да Роша
9
Да Роша
28
Ндиайе
Остались в запасе
Монпелье
Булонь
10
Лилиан Компан
ЦФ
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
23
Жамель Саихи
ЦП
4
Лоран Агуази
ЦП
22
Бира Дембеле
ЦЗ
27
Лакдар Буссаха
ЦФ
16
Ибрахим Коне
ВР
Остались в запасе
10
Лилиан Компан
ЦФ
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
23
Жамель Саихи
ЦП
Остались в запасе
4
Лоран Агуази
ЦП
22
Бира Дембеле
ЦЗ
27
Лакдар Буссаха
ЦФ
16
Ибрахим Коне
ВР
Статистика матча Монпелье - Булонь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Булонь
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Дидье Фальконе
(Марсель)
Стадион:
Стад де ля Моссон
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