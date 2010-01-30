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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Булонь
Бордо - Булонь: обзор матча 30 января 2010
Бордо
30.01.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 22 тур
0 : 0
Завершен
Булонь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Булонь
Желтая карточка
Д. Марк
Желтая карточка
А. Олубайо
Желтая карточка
М. Планюс
Замена
М. Ятабаре
️️️️
М. Муссилоу
Замена
Жуссие
️️️️
Вендел
Замена
Ж. Блаяк
️️️️
О. Капо
Замена
А. Олубайо
️️️️
Н. Рабуель
Желтая карточка
Ф. Да Роша
Желтая карточка
О. Капо
Желтая карточка
М. Шамах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
17
Вендел
ЛП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
6
Фернандо
ЦП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Булонь
30
Жан-Франсуа Беденик
ВР
4
Хабиб Беллаид
ЛЗ
2
Николас Рабуель
ЦЗ
12
Гийом Борн
ЦЗ
22
Бира Дембеле
ЦЗ
3
Йоанн Лашор
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
22
Александр Кювилье
ЦП
24
Мэтт Муссилоу
ЦФ
20
Оливье Капо
ЦФ
Бордо
8
Абдулайе Кейта
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
12
Алу Диарра
ЦП
20
Жуссие
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
Булонь
1
Флориан Баге
ВР
13
Адефеми Олубайо
ЦЗ
4
Лоран Агуази
ЦП
11
Гийом Дюкатель
ЦП
26
Хуан Лорка
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
4-4-2
16
Раме
14
Тремулинас
27
Планюс
13
Сиани
21
Шальме
17
Вендел
18
Плашил
6
Фернандо
8
Гуркюфф
27
Шамах
79
Кавенаги
3-2-2-2
30
Беденик
22
Дембеле
3
Лашор
25
Марк
12
Борн
4
Беллаид
22
Кювилье
9
Да Роша
20
Капо
24
Муссилоу
17
Вендел
20
Жуссие
20
Жуссие
17
Вендел
2
Рабуель
13
Олубайо
13
Олубайо
2
Рабуель
20
Капо
13
Блаяк
13
Блаяк
20
Капо
24
Муссилоу
9
Ятабаре
9
Ятабаре
24
Муссилоу
Остались в запасе
Бордо
Булонь
8
Абдулайе Кейта
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
12
Алу Диарра
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
4
Лоран Агуази
ЦП
11
Гийом Дюкатель
ЦП
26
Хуан Лорка
ЦФ
1
Флориан Баге
ВР
Остались в запасе
8
Абдулайе Кейта
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
12
Алу Диарра
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
Остались в запасе
4
Лоран Агуази
ЦП
11
Гийом Дюкатель
ЦП
26
Хуан Лорка
ЦФ
1
Флориан Баге
ВР
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Бордо - Булонь
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Булонь
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Малиж
(Ним)
Стадион:
Шабан Дельма
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