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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Булонь
Лорьян - Булонь: обзор матча 07 ноября 2009
Лорьян
07.11.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 13 тур
5 : 0
Завершен
Булонь
33'
К. Гамейро
45'
М. Ваируа
48'
К. Гамейро
58'
М. Ваируа
90'
М. Амалфитано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Булонь
ГОЛ! 5:0!
М. Амалфитано
Замена
Ж. Сакуваа
️️️️
К. Гамейро
Замена
Я. Мансури
️️️️
П. Дюкасс
Замена
Г. Пеньяльба
️️️️
М. Ваируа
Замена
Ф. Робер
️️️️
Д. Морейра
ГОЛ! 4:0!
М. Ваируа
Замена
Ф. Да Роша
️️️️
Й. Лашор
ГОЛ! 3:0!
К. Гамейро
Замена
Э. Леконт
️️️️
Г. Борн
ГОЛ! 2:0!
М. Ваируа
ГОЛ! 1:0!
К. Гамейро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
0
Франко Соса
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
27
Сигамари Диарра
ЦП
8
Пьер Дюкасс
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Марама Ваируа
ЦФ
Булонь
16
Ибрахим Коне
ВР
6
Кевин Дас Невес
ЦЗ
12
Гийом Борн
ЦЗ
2
Николас Рабуель
ЦЗ
3
Йоанн Лашор
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
18
Бакари Сумаре
ЦЗ
8
Йохан Рамаре
ЦП
22
Александр Кювилье
ЦП
7
Даниэль Морейра
ЦФ
24
Мэтт Муссилоу
ЦФ
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
6
Габриэль Пеньяльба
ЦЗ
0
Оливье Монтеррубио
ЦП
25
Жонас Сакуваа
ЦП
23
Язид Мансури
ЦП
Булонь
28
Матье Валверде
ВР
22
Бира Дембеле
ЦЗ
22
Энтони Леконт
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
4
Лоран Агуази
ЦП
4
Фабьен Робер
ЦФ
27
Лакдар Буссаха
ЦФ
4-4-2
16
Одар
0
Соса
6
Косиельни
5
Маршаль
14
Ле Лан
27
Диарра
8
Дюкасс
31
Амалфитано
7
Мвуэмба
19
Ваируа
9
Гамейро
3-2-2-2
16
Коне
3
Лашор
15
Туре
18
Сумаре
12
Борн
2
Рабуель
8
Рамаре
22
Кювилье
24
Муссилоу
7
Морейра
9
Гамейро
25
Сакуваа
25
Сакуваа
9
Гамейро
19
Ваируа
6
Пеньяльба
6
Пеньяльба
19
Ваируа
8
Дюкасс
23
Мансури
23
Мансури
8
Дюкасс
7
Морейра
4
Робер
4
Робер
7
Морейра
12
Борн
22
Леконт
22
Леконт
12
Борн
3
Лашор
9
Да Роша
9
Да Роша
3
Лашор
Остались в запасе
Лорьян
Булонь
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
0
Оливье Монтеррубио
ЦП
16
Лионель Каппоне
ВР
6
Максим Бака
ЦЗ
4
Лоран Агуази
ЦП
22
Бира Дембеле
ЦЗ
27
Лакдар Буссаха
ЦФ
28
Матье Валверде
ВР
Остались в запасе
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
0
Оливье Монтеррубио
ЦП
16
Лионель Каппоне
ВР
6
Максим Бака
ЦЗ
Остались в запасе
4
Лоран Агуази
ЦП
22
Бира Дембеле
ЦЗ
27
Лакдар Буссаха
ЦФ
28
Матье Валверде
ВР
Статистика матча Лорьян - Булонь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Булонь
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Мустуар
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