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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Булонь - Лион
Булонь - Лион: обзор матча 06 марта 2010
Булонь
06.03.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 27 тур
0 : 0
Завершен
Лион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Булонь - Лион
Вторая желтая
Й. Лашор
Замена
Б. Сумаре
️️️️
О. Капо
Замена
Г. Дюкатель
️️️️
Ф. Да Роша
Желтая карточка
Х. Беллаид
Желтая карточка
Л. Агуази
Желтая карточка
Й. Лашор
Желтая карточка
Ж. Беденик
Замена
М. Пьянич
️️️️
М. Бастос
Замена
М. Ятабаре
️️️️
Х. Лорка
Замена
Лисандро
️️️️
М. Бодмер
Замена
С. Дельгадо
️️️️
С. Гову
Желтая карточка
Б. Гомис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Булонь
30
Жан-Франсуа Беденик
ВР
4
Хабиб Беллаид
ЛЗ
22
Энтони Леконт
ЦЗ
3
Йоанн Лашор
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
56
Дориан Левек
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
4
Лоран Агуази
ЦП
22
Александр Кювилье
ЦП
26
Хуан Лорка
ЦФ
20
Оливье Капо
ЦФ
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
3
Крис
ЦЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
17
Жан Макун
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
8
Сидней Гову
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Булонь
1
Флориан Баге
ВР
12
Гийом Борн
ЦЗ
18
Бакари Сумаре
ЦЗ
11
Гийом Дюкатель
ЦП
8
Йохан Рамаре
ЦП
4
Фабьен Робер
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
15
Миралем Пьянич
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
9
Лисандро
ЦФ
3-2-3-2
30
Беденик
3
Лашор
25
Марк
56
Левек
4
Беллаид
22
Леконт
9
Да Роша
22
Кювилье
4
Агуази
20
Капо
26
Лорка
3-2-2-2
1
Льорис
3
Крис
4
Бумсонг
24
Бодмер
15
Ревейер
26
Сиссоко
17
Макун
7
Бастос
8
Гову
18
Гомис
9
Да Роша
11
Дюкатель
11
Дюкатель
9
Да Роша
20
Капо
18
Сумаре
18
Сумаре
20
Капо
26
Лорка
9
Ятабаре
9
Ятабаре
26
Лорка
7
Бастос
15
Пьянич
15
Пьянич
7
Бастос
8
Гову
19
Дельгадо
19
Дельгадо
8
Гову
24
Бодмер
9
Лисандро
9
Лисандро
24
Бодмер
Остались в запасе
Булонь
Лион
8
Йохан Рамаре
ЦП
12
Гийом Борн
ЦЗ
4
Фабьен Робер
ЦФ
1
Флориан Баге
ВР
1
Реми Веркутр
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
28
Жереми Тулалан
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
8
Йохан Рамаре
ЦП
12
Гийом Борн
ЦЗ
4
Фабьен Робер
ЦФ
1
Флориан Баге
ВР
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
28
Жереми Тулалан
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Булонь - Лион
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Булонь
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Дамьен Леденту
(Шалон-на-Марне)
Стадион:
Стад де ла Либерайшен
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