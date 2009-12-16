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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Булонь
Лион - Булонь: обзор матча 16 декабря 2009
Лион
16.12.2009, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 11 тур
2 : 0
Завершен
Булонь
72'
М. Пьянич
90'
С. Дельгадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Булонь
ГОЛ! 2:0!
С. Дельгадо
Замена
Л. Гассама
️️️️
М. Бастос
Замена
Д. Марк
️️️️
Ж. Блаяк
Замена
Й. Рамаре
️️️️
К. Дас Невес
Желтая карточка
Й. Лашор
Замена
Я. Тафе
️️️️
Б. Гомис
ГОЛ! 1:0!
М. Пьянич
Замена
О. Каруру
️️️️
Ф. Робер
Желтая карточка
А. Кювилье
Желтая карточка
М. Пьянич
Желтая карточка
К. Дас Невес
Желтая карточка
Г. Дюкатель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Булонь
30
Жан-Франсуа Беденик
ВР
6
Кевин Дас Невес
ЦЗ
12
Гийом Борн
ЦЗ
5
Дамьен Перринелль
ЦЗ
3
Йоанн Лашор
ЦЗ
18
Бакари Сумаре
ЦЗ
11
Гийом Дюкатель
ЦП
22
Александр Кювилье
ЦП
28
Мане Ндиайе
ЦП
4
Фабьен Робер
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
35
Николя Сегуин
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
9
Яннис Тафе
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
8
Сидней Гову
ЦФ
Булонь
1
Флориан Баге
ВР
2
Николас Рабуель
ЦЗ
22
Энтони Леконт
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
8
Йохан Рамаре
ЦП
15
Овиди Каруру
ЦП
3-1-3-1-1
1
Льорис
26
Сиссоко
4
Бумсонг
15
Ревейер
25
Гоналон
7
Бастос
17
Макун
15
Пьянич
19
Дельгадо
18
Гомис
3-2-3-2
30
Беденик
5
Перринелль
3
Лашор
18
Сумаре
6
Дас Невес
12
Борн
11
Дюкатель
22
Кювилье
28
Ндиайе
13
Блаяк
4
Робер
18
Гомис
9
Тафе
9
Тафе
18
Гомис
7
Бастос
89
Гассама
89
Гассама
7
Бастос
8
Гову
8
Гову
6
Дас Невес
8
Рамаре
8
Рамаре
6
Дас Невес
4
Робер
15
Каруру
15
Каруру
4
Робер
13
Блаяк
25
Марк
25
Марк
13
Блаяк
Остались в запасе
Лион
Булонь
26
Жереми Пье
ПЗ
35
Николя Сегуин
ЦЗ
1
Реми Веркутр
ВР
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
2
Николас Рабуель
ЦЗ
22
Энтони Леконт
ЦЗ
1
Флориан Баге
ВР
9
Фредерик Да Роша
ЛП
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
35
Николя Сегуин
ЦЗ
1
Реми Веркутр
ВР
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Остались в запасе
2
Николас Рабуель
ЦЗ
22
Энтони Леконт
ЦЗ
1
Флориан Баге
ВР
9
Фредерик Да Роша
ЛП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Лион - Булонь
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Булонь
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Помощники судьи:
Морейра Сантос (Франция)
Стадион:
Жерлан
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