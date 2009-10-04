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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Булонь - Лилль
Булонь - Лилль: обзор матча 04 октября 2009
Булонь
04.10.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 8 тур
2 : 3
Завершен
Лилль
33'
Б. Дембеле
45'
Ж. Блаяк
42'
Жервиньо
52'
П. Фро
58'
П. Фро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Булонь - Лилль
Замена
Р. Виттек
️️️️
Л. Обраньяк
Замена
П. Обамеянг
️️️️
П. Фро
Желтая карточка
Ж. Блаяк
Замена
Ф. Робер
️️️️
Н. Рабуель
Желтая карточка
Н. Рабуель
ГОЛ! 2:3!
П. Фро
Замена
Ф. Да Роша
️️️️
Л. Агуази
Замена
А. Кювилье
️️️️
Л. Буссаха
ГОЛ! 2:2!
П. Фро
Желтая карточка
Ф. Бальмон
Замена
Ф. Берья
️️️️
Н. Плестан
ГОЛ! 2:1!
Ж. Блаяк
ГОЛ! 1:1!
Жервиньо
ГОЛ! 1:0!
Б. Дембеле
Желтая карточка
Л. Агуази
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Булонь
28
Матье Валверде
ВР
22
Энтони Леконт
ЦЗ
6
Кевин Дас Невес
ЦЗ
2
Николас Рабуель
ЦЗ
22
Бира Дембеле
ЦЗ
3
Йоанн Лашор
ЦЗ
18
Бакари Сумаре
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
4
Лоран Агуази
ЦП
27
Лакдар Буссаха
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
5
Николя Плестан
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
6
Стефан Дюмон
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Булонь
16
Ибрахим Коне
ВР
13
Адефеми Олубайо
ЦЗ
56
Дориан Левек
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
22
Александр Кювилье
ЦП
11
Гийом Дюкатель
ЦП
4
Фабьен Робер
ЦФ
Лилль
30
Барель Моуко
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
2
Арно Суке
ПЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
33
Роберт Виттек
ЦФ
3-2-1-2
28
Валверде
3
Лашор
18
Сумаре
25
Марк
22
Дембеле
2
Рабуель
4
Агуази
13
Блаяк
27
Буссаха
4-4-1-1
16
Бутель
26
Дебюши
5
Плестан
23
Рами
19
Эмерсон
6
Дюмон
15
Бальмон
24
Мавуба
7
Обраньяк
27
Жервиньо
11
Фро
27
Буссаха
22
Кювилье
22
Кювилье
27
Буссаха
2
Рабуель
4
Робер
4
Робер
2
Рабуель
4
Агуази
9
Да Роша
9
Да Роша
4
Агуази
5
Плестан
18
Берья
18
Берья
5
Плестан
11
Фро
7
Обамеянг
7
Обамеянг
11
Фро
7
Обраньяк
33
Виттек
33
Виттек
7
Обраньяк
Остались в запасе
Булонь
Лилль
11
Гийом Дюкатель
ЦП
13
Адефеми Олубайо
ЦЗ
16
Ибрахим Коне
ВР
56
Дориан Левек
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
30
Барель Моуко
ВР
25
Джерри Вандам
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
11
Гийом Дюкатель
ЦП
13
Адефеми Олубайо
ЦЗ
16
Ибрахим Коне
ВР
56
Дориан Левек
ЦЗ
Остались в запасе
2
Арно Суке
ПЗ
30
Барель Моуко
ВР
25
Джерри Вандам
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Булонь - Лилль
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Булонь
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
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