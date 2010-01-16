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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Булонь
Осер - Булонь: обзор матча 16 января 2010
Осер
16.01.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 20 тур
0 : 0
Завершен
Булонь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Булонь
Желтая карточка
Л. Агуази
Замена
Г. Дюкатель
️️️️
А. Кювилье
Желтая карточка
С. Грихтинг
Желтая карточка
А. Кювилье
Замена
Ф. Робер
️️️️
М. Муссилоу
Замена
В. Бирса
️️️️
Д. Дудка
Замена
Л. Агуази
️️️️
З. Туре
Замена
И. Йелень
️️️️
О. Капуэ
Замена
К. Шафни
️️️️
Д. Олиеч
Желтая карточка
А. Олубайо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
23
Жереми Берто
ЛЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
10
Орельен Капуэ
ОП
25
Бенуа Педретти
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
18
Рой Конту
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Булонь
30
Жан-Франсуа Беденик
ВР
3
Йоанн Лашор
ЦЗ
13
Адефеми Олубайо
ЦЗ
2
Николас Рабуель
ЦЗ
12
Гийом Борн
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
22
Александр Кювилье
ЦП
24
Мэтт Муссилоу
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Осер
1
Денис Петрич
ВР
22
Кевин Малага
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
22
Максим Буржуа
ЦФ
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Булонь
1
Флориан Баге
ВР
22
Энтони Леконт
ЦЗ
4
Лоран Агуази
ЦП
11
Гийом Дюкатель
ЦП
15
Овиди Каруру
ЦП
4
Фабьен Робер
ЦФ
27
Лакдар Буссаха
ЦФ
3-3-2-2
1
Риу
15
Дудка
12
Миньо
3
Грихтинг
23
Берто
10
Капуэ
2
Ангбар
25
Педретти
14
Олиеч
18
Конту
21
Никулаэ
3-2-2-2
30
Беденик
12
Борн
25
Марк
15
Туре
13
Олубайо
2
Рабуель
22
Кювилье
9
Да Роша
13
Блаяк
24
Муссилоу
15
Дудка
23
Бирса
23
Бирса
15
Дудка
14
Олиеч
25
Шафни
25
Шафни
14
Олиеч
10
Капуэ
27
Йелень
27
Йелень
10
Капуэ
15
Туре
4
Агуази
4
Агуази
15
Туре
22
Кювилье
11
Дюкатель
11
Дюкатель
22
Кювилье
24
Муссилоу
4
Робер
4
Робер
24
Муссилоу
Остались в запасе
Осер
Булонь
22
Кевин Малага
ЦЗ
22
Максим Буржуа
ЦФ
1
Денис Петрич
ВР
88
Дельвин Ндинга
ЦП
Главный тренер
Жан Фернандес
22
Энтони Леконт
ЦЗ
15
Овиди Каруру
ЦП
27
Лакдар Буссаха
ЦФ
1
Флориан Баге
ВР
Остались в запасе
22
Кевин Малага
ЦЗ
22
Максим Буржуа
ЦФ
1
Денис Петрич
ВР
88
Дельвин Ндинга
ЦП
Остались в запасе
22
Энтони Леконт
ЦЗ
15
Овиди Каруру
ЦП
27
Лакдар Буссаха
ЦФ
1
Флориан Баге
ВР
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Осер - Булонь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Булонь
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Стадион:
Аббе-Дешамп
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