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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Булонь - Сошо
Булонь - Сошо: обзор матча 13 января 2010
Булонь
13.01.2010, среда, 22:00
Франция. Лига 1, 18 тур
0 : 0
Завершен
Сошо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Булонь - Сошо
Замена
Г. Дюкатель
️️️️
Ф. Да Роша
Замена
Ф. Робер
️️️️
О. Каруру
Замена
Б. Йокич
️️️️
Б. Драме
Замена
М. Муссилоу
️️️️
Э. Леконт
Замена
В. Сверкош
️️️️
Р. Будебуз
Замена
Ж. Туласн
️️️️
Э. Бутен
Желтая карточка
Ж. Фати
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Булонь
30
Жан-Франсуа Беденик
ВР
13
Адефеми Олубайо
ЦЗ
2
Николас Рабуель
ЦЗ
22
Энтони Леконт
ЦЗ
12
Гийом Борн
ЦЗ
3
Йоанн Лашор
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
4
Лоран Агуази
ЦП
22
Александр Кювилье
ЦП
15
Овиди Каруру
ЦП
Сошо
16
Тедди Ришер
ВР
5
Жереми Бреше
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
19
Жак Фати
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
10
Стефан Дальма
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Булонь
1
Флориан Баге
ВР
6
Кевин Дас Невес
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
56
Дориан Левек
ЦЗ
11
Гийом Дюкатель
ЦП
4
Фабьен Робер
ЦФ
24
Мэтт Муссилоу
ЦФ
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Иван Стеванович
ЦЗ
7
Жоффрей Туласн
ЦП
6
Максим Жоссе
ЦП
25
Вацлав Сверкош
ЦФ
11
Слоан Прива
ЦФ
3-2-4
30
Беденик
12
Борн
3
Лашор
25
Марк
22
Леконт
2
Рабуель
9
Да Роша
22
Кювилье
15
Каруру
4
Агуази
4-4-1-1
16
Ришер
24
Перки
3
Драме
19
Фати
5
Бреше
20
Бутен
10
Дальма
24
Гаванон
15
Мартен
10
Будебуз
19
Морис-Белэй
9
Да Роша
11
Дюкатель
11
Дюкатель
9
Да Роша
15
Каруру
4
Робер
4
Робер
15
Каруру
22
Леконт
24
Муссилоу
24
Муссилоу
22
Леконт
20
Бутен
7
Туласн
7
Туласн
20
Бутен
3
Драме
5
Йокич
5
Йокич
3
Драме
10
Будебуз
25
Сверкош
25
Сверкош
10
Будебуз
Остались в запасе
Булонь
Сошо
6
Кевин Дас Невес
ЦЗ
1
Флориан Баге
ВР
15
Зарго Туре
ЦЗ
56
Дориан Левек
ЦЗ
3
Иван Стеванович
ЦЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
6
Максим Жоссе
ЦП
11
Слоан Прива
ЦФ
Остались в запасе
6
Кевин Дас Невес
ЦЗ
1
Флориан Баге
ВР
15
Зарго Туре
ЦЗ
56
Дориан Левек
ЦЗ
Остались в запасе
3
Иван Стеванович
ЦЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
6
Максим Жоссе
ЦП
11
Слоан Прива
ЦФ
Статистика матча Булонь - Сошо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Булонь
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Стадион:
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