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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Булонь
Лилль - Булонь: обзор матча 13 февраля 2010
Лилль
13.02.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 24 тур
3 : 1
Завершен
Булонь
6'
Л. Обраньяк
11'
А. Рами
43'
Л. Обраньяк
28'
А. Олубайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Булонь
Желтая карточка
Т. Де Мело
Замена
Э. Азар
️️️️
Л. Обраньяк
Замена
Х. Лорка
️️️️
А. Олубайо
Желтая карточка
Б. Дембеле
Желтая карточка
Д. Марк
Замена
П. Фро
️️️️
Жервиньо
Замена
М. Ятабаре
️️️️
Г. Дюкатель
Замена
С. Дюмон
️️️️
Р. Мавуба
ГОЛ! 3:1!
Л. Обраньяк
ГОЛ! 2:1!
А. Олубайо
12'
Желтая карточка
Г. Дюкатель
ГОЛ! 2:0!
А. Рами
11'
ГОЛ! 1:0!
Л. Обраньяк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
24
Рио Мавуба
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
9
Тулио Де Мело
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Булонь
30
Жан-Франсуа Беденик
ВР
12
Гийом Борн
ЦЗ
13
Адефеми Олубайо
ЦЗ
22
Бира Дембеле
ЦЗ
3
Йоанн Лашор
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
11
Гийом Дюкатель
ЦП
22
Александр Кювилье
ЦП
15
Овиди Каруру
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Стефан Дюмон
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Булонь
1
Флориан Баге
ВР
22
Энтони Леконт
ЦЗ
18
Бакари Сумаре
ЦЗ
4
Лоран Агуази
ЦП
8
Йохан Рамаре
ЦП
26
Хуан Лорка
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
4-4-1-1
1
Ландро
18
Берья
20
Кошта
23
Рами
26
Дебюши
24
Мавуба
7
Обраньяк
15
Бальмон
29
Кабай
27
Жервиньо
9
Де Мело
3-2-4-1
30
Беденик
22
Дембеле
3
Лашор
25
Марк
12
Борн
13
Олубайо
11
Дюкатель
22
Кювилье
15
Каруру
9
Да Роша
13
Блаяк
24
Мавуба
6
Дюмон
6
Дюмон
24
Мавуба
7
Обраньяк
10
Азар
10
Азар
7
Обраньяк
27
Жервиньо
11
Фро
11
Фро
27
Жервиньо
13
Олубайо
26
Лорка
26
Лорка
13
Олубайо
11
Дюкатель
9
Ятабаре
9
Ятабаре
11
Дюкатель
Остались в запасе
Лилль
Булонь
16
Людовик Бутель
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
4
Лоран Агуази
ЦП
22
Энтони Леконт
ЦЗ
8
Йохан Рамаре
ЦП
1
Флориан Баге
ВР
18
Бакари Сумаре
ЦЗ
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Остались в запасе
4
Лоран Агуази
ЦП
22
Энтони Леконт
ЦЗ
8
Йохан Рамаре
ЦП
1
Флориан Баге
ВР
18
Бакари Сумаре
ЦЗ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Лилль - Булонь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Булонь
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Лилль-Метрополь
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