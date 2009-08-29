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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Булонь - Осер
Булонь - Осер: обзор матча 29 августа 2009
Булонь
29.08.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 4 тур
0 : 0
Завершен
Осер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Булонь - Осер
Замена
Б. Дембеле
️️️️
А. Олубайо
Замена
Д. Морейра
️️️️
Ф. Робер
Замена
Э. Леконт
️️️️
Г. Борн
Замена
Д. Никулаэ
️️️️
В. Бирса
Замена
К. Лежен
️️️️
М. Нэрри
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Булонь
28
Матье Валверде
ВР
13
Адефеми Олубайо
ЦЗ
3
Йоанн Лашор
ЦЗ
12
Гийом Борн
ЦЗ
2
Николас Рабуель
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
4
Лоран Агуази
ЦП
22
Александр Кювилье
ЦП
8
Грегори Тиль
ЦФ
4
Фабьен Робер
ЦФ
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
4
Мусса Нэрри
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
18
Рой Конту
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Булонь
16
Ибрахим Коне
ВР
5
Дамьен Перринелль
ЦЗ
22
Бира Дембеле
ЦЗ
22
Энтони Леконт
ЦЗ
8
Йохан Рамаре
ЦП
7
Даниэль Морейра
ЦФ
27
Лакдар Буссаха
ЦФ
Осер
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
23
Жереми Берто
ЛЗ
12
Анисе
ЦП
20
Ален Траоре
ЦП
22
Кевин Лежен
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
3-2-3-2
28
Валверде
12
Борн
2
Рабуель
15
Туре
3
Лашор
13
Олубайо
9
Да Роша
22
Кювилье
4
Агуази
4
Робер
8
Тиль
4-5-1
16
Сорен
2
Ангбар
6
Кулибали
3
Грихтинг
12
Миньо
4
Нэрри
25
Педретти
25
Шафни
88
Ндинга
23
Бирса
18
Конту
13
Олубайо
22
Дембеле
22
Дембеле
13
Олубайо
12
Борн
22
Леконт
22
Леконт
12
Борн
4
Робер
7
Морейра
7
Морейра
4
Робер
4
Нэрри
22
Лежен
22
Лежен
4
Нэрри
23
Бирса
21
Никулаэ
21
Никулаэ
23
Бирса
Остались в запасе
Булонь
Осер
5
Дамьен Перринелль
ЦЗ
8
Йохан Рамаре
ЦП
27
Лакдар Буссаха
ЦФ
16
Ибрахим Коне
ВР
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
23
Жереми Берто
ЛЗ
12
Анисе
ЦП
20
Ален Траоре
ЦП
Главный тренер
Жан Фернандес
Остались в запасе
5
Дамьен Перринелль
ЦЗ
8
Йохан Рамаре
ЦП
27
Лакдар Буссаха
ЦФ
16
Ибрахим Коне
ВР
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
23
Жереми Берто
ЛЗ
12
Анисе
ЦП
20
Ален Траоре
ЦП
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Булонь - Осер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Булонь
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Эрве Пиччирилло
(Мартик)
Стадион:
Стад де ла Либерайшен
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