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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Валансьен - Булонь
Валансьен - Булонь: обзор матча 12 сентября 2009
Валансьен
12.09.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 5 тур
1 : 1
Завершен
Булонь
75'
Г. Пужоль
83'
Д. Морейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валансьен - Булонь
Желтая карточка
Й. Лашор
Замена
С. Тьене
️️️️
Р. Коад
ГОЛ! 1:1!
Д. Морейра
Замена
Д. Перринелль
️️️️
Г. Борн
ГОЛ! 1:0!
Г. Пужоль
Замена
Г. Пужоль
️️️️
Г. Данич
Желтая карточка
А. Кювилье
Замена
Ф. Да Роша
️️️️
Л. Агуази
Замена
Ж. Блаяк
️️️️
Г. Тиль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
5
Рафаэль
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
6
Реми Гомис
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
2
Жоан Одель
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Булонь
28
Матье Валверде
ВР
13
Адефеми Олубайо
ЦЗ
12
Гийом Борн
ЦЗ
2
Николас Рабуель
ЦЗ
3
Йоанн Лашор
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
4
Лоран Агуази
ЦП
22
Александр Кювилье
ЦП
7
Даниэль Морейра
ЦФ
8
Грегори Тиль
ЦФ
Валансьен
16
Жан-Луис Лека
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
29
Сиака Тьене
ЛЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
20
Фуед Кадир
ЦП
18
Амара Бангура
ЦФ
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Булонь
1
Флориан Баге
ВР
6
Кевин Дас Невес
ЦЗ
5
Дамьен Перринелль
ЦЗ
22
Энтони Леконт
ЦЗ
18
Бакари Сумаре
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
4-4-2
16
Нди-Ассембе
5
Рафаэль
4
Бишевац
13
Бонг
25
Матер
28
Данич
15
Санчес
24
Коад
6
Гомис
2
Одель
16
Самасса
3-2-2-2
28
Валверде
3
Лашор
25
Марк
15
Туре
12
Борн
2
Рабуель
4
Агуази
22
Кювилье
8
Тиль
7
Морейра
24
Коад
29
Тьене
29
Тьене
24
Коад
28
Данич
28
Пужоль
28
Пужоль
28
Данич
12
Борн
5
Перринелль
5
Перринелль
12
Борн
4
Агуази
9
Да Роша
9
Да Роша
4
Агуази
8
Тиль
13
Блаяк
13
Блаяк
8
Тиль
Остались в запасе
Валансьен
Булонь
16
Жан-Луис Лека
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
20
Фуед Кадир
ЦП
18
Амара Бангура
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
6
Кевин Дас Невес
ЦЗ
22
Энтони Леконт
ЦЗ
1
Флориан Баге
ВР
18
Бакари Сумаре
ЦЗ
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
20
Фуед Кадир
ЦП
18
Амара Бангура
ЦФ
Остались в запасе
6
Кевин Дас Невес
ЦЗ
22
Энтони Леконт
ЦЗ
1
Флориан Баге
ВР
18
Бакари Сумаре
ЦЗ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Валансьен - Булонь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Булонь
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Стадион:
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