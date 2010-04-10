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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Булонь
Ланс - Булонь: обзор матча 10 апреля 2010
Ланс
10.04.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 32 тур
3 : 0
Завершен
Булонь
33'
Т. Маулида
50'
Т. Маулида
66'
Т. Маулида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Булонь
Желтая карточка
О. Капо
Замена
К. Акале
️️️️
Т. Маулида
Замена
Ф. Да Роша
️️️️
Х. Беллаид
Замена
Н. Ковачевич
️️️️
А. Армаш
Замена
М. Муссилоу
️️️️
М. Ятабаре
Замена
О. Каруру
️️️️
Л. Агуази
ГОЛ! 3:0!
Т. Маулида
ГОЛ! 2:0!
Т. Маулида
Желтая карточка
Л. Агуази
ГОЛ! 1:0!
Т. Маулида
Желтая карточка
А. Бедимо
11'
Замена
Эдуардо
️️️️
И. Джемаа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
24
Эрик Шелье
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
18
Себастьян Руде
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
21
Адиль Армаш
ЦП
17
Иссам Джемаа
ЦФ
8
Туафилу Маулида
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Янник Каюзак
Булонь
30
Жан-Франсуа Беденик
ВР
4
Хабиб Беллаид
ЛЗ
22
Энтони Леконт
ЦЗ
2
Николас Рабуель
ЦЗ
3
Йоанн Лашор
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
11
Гийом Дюкатель
ЦП
4
Лоран Агуази
ЦП
8
Грегори Тиль
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
20
Оливье Капо
ЦФ
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
2
Марко Рамос
ЛЗ
19
Ромен Сартр
ЦЗ
5
Ненад Ковачевич
ЦП
28
Канга Акале
ПП
11
Эдуардо
ЦФ
Булонь
1
Флориан Баге
ВР
5
Дамьен Перринелль
ЦЗ
22
Бира Дембеле
ЦЗ
9
Фредерик Да Роша
ЛП
15
Овиди Каруру
ЦП
24
Мэтт Муссилоу
ЦФ
4
Фабьен Робер
ЦФ
3-3-3
1
Рунье
12
Бедимо
24
Шелье
26
Демон
18
Руде
27
Соу
21
Армаш
22
Монне-Паке
8
Маулида
17
Джемаа
3-2-2-3
30
Беденик
2
Рабуель
3
Лашор
25
Марк
22
Леконт
4
Беллаид
11
Дюкатель
4
Агуази
20
Капо
9
Ятабаре
8
Тиль
21
Армаш
5
Ковачевич
5
Ковачевич
21
Армаш
8
Маулида
28
Акале
28
Акале
8
Маулида
17
Джемаа
11
Эдуардо
11
Эдуардо
17
Джемаа
9
Ятабаре
24
Муссилоу
24
Муссилоу
9
Ятабаре
4
Агуази
15
Каруру
15
Каруру
4
Агуази
4
Беллаид
9
Да Роша
9
Да Роша
4
Беллаид
Остались в запасе
Ланс
Булонь
16
Хамди Касрауи
ВР
2
Марко Рамос
ЛЗ
19
Ромен Сартр
ЦЗ
Главный тренер
Янник Каюзак
5
Дамьен Перринелль
ЦЗ
4
Фабьен Робер
ЦФ
22
Бира Дембеле
ЦЗ
1
Флориан Баге
ВР
Остались в запасе
16
Хамди Касрауи
ВР
2
Марко Рамос
ЛЗ
19
Ромен Сартр
ЦЗ
Остались в запасе
5
Дамьен Перринелль
ЦЗ
4
Фабьен Робер
ЦФ
22
Бира Дембеле
ЦЗ
1
Флориан Баге
ВР
Главный тренер
Янник Каюзак
Статистика матча Ланс - Булонь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Булонь
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Главный судья:
Дамьен Леденту
(Шалон-на-Марне)
Стадион:
Стад Болла-Делели
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