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Федерико Пелузо
Статистика
Федерико Пелузо - статистика
Завершил карьеру
20 января 1984 (42)
#13 | Защитник
187 см | 71 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сассуоло
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Сассуоло
0 : 3
22.05.2022
Милан
82' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Болонья
1 : 3
15.05.2022
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сассуоло
1 : 1
07.05.2022
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Наполи
6 : 1
30.04.2022
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Сассуоло
1 : 2
25.04.2022
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Кальяри
1 : 0
16.04.2022
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Сассуоло
2 : 1
10.04.2022
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Лацио
2 : 1
02.04.2022
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Сассуоло
4 : 1
18.03.2022
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Салернитана
2 : 2
12.03.2022
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Венеция
1 : 4
06.03.2022
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
2 : 1
26.02.2022
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
0 : 2
20.02.2022
Сассуоло
89' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Сассуоло
2 : 2
13.02.2022
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Сампдория
4 : 0
06.02.2022
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
1 : 1
23.01.2022
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Сассуоло
0 : 3
22.12.2021
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
2 : 2
19.12.2021
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Сассуоло
2 : 1
12.12.2021
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Специя
2 : 2
05.12.2021
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Сассуоло
2 : 2
01.12.2021
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
1 : 3
28.11.2021
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
2 : 2
21.11.2021
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Удинезе
3 : 2
07.11.2021
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Сассуоло
1 : 2
31.10.2021
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
1 : 2
27.10.2021
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
3 : 1
23.10.2021
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
2 : 2
17.10.2021
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Сассуоло
1 : 2
02.10.2021
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Сассуоло
1 : 0
26.09.2021
Салернитана
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Аталанта
2 : 1
21.09.2021
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Сассуоло
0 : 1
17.09.2021
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
2 : 1
12.09.2021
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Сассуоло
0 : 0
29.08.2021
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
2 : 3
21.08.2021
Сассуоло
Был в запасе
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