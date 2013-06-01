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Хуан Форлин
Статистика
Хуан Форлин - статистика
Завершил карьеру
1 октября 1988 (37)
#18 | Защитник
180 см | 75 кг
Аргентина
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эспаньол
33
0
1
16
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Сельта
1 : 0
01.06.2013
Эспаньол
1' - 90'
29'
90'
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
0 : 2
26.05.2013
Барселона
1' - 89'
88'
Испания. Примера, 35 тур
Эспаньол
1 : 1
11.05.2013
Реал
1' - 90'
80'
Испания. Примера, 34 тур
Севилья
3 : 0
05.05.2013
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Эспаньол
0 : 1
28.04.2013
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Хетафе
0 : 2
21.04.2013
Эспаньол
1' - 90'
63'
Испания. Примера, 31 тур
Эспаньол
3 : 3
13.04.2013
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Осасуна
0 : 2
07.04.2013
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Эспаньол
2 : 2
31.03.2013
Реал Сосьедад
1' - 90'
25'
Испания. Примера, 28 тур
Малага
0 : 2
17.03.2013
Эспаньол
1' - 76'
55'
Испания. Примера, 27 тур
Райо Вальекано
2 : 0
09.03.2013
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Атлетико
1 : 0
24.02.2013
Эспаньол
1' - 50'
6'
Испания. Примера, 23 тур
Атлетик
0 : 4
10.02.2013
Эспаньол
1' - 90'
83'
Испания. Примера, 22 тур
Эспаньол
3 : 2
02.02.2013
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Сарагоса
0 : 0
26.01.2013
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
3 : 2
18.01.2013
Мальорка
1' - 90'
39'
Испания. Примера, 19 тур
Эспаньол
1 : 0
12.01.2013
Сельта
1' - 90'
14'
Испания. Примера, 18 тур
Барселона
4 : 0
06.01.2013
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
2 : 0
21.12.2012
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Реал
2 : 2
16.12.2012
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
2 : 2
08.12.2012
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Гранада
0 : 0
02.12.2012
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
0 : 2
25.11.2012
Хетафе
1' - 90'
50'
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
2 : 1
17.11.2012
Эспаньол
1' - 90'
70'
Испания. Примера, 11 тур
Эспаньол
0 : 3
10.11.2012
Осасуна
1' - 46'
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 0
27.10.2012
Малага
1' - 90'
81'
Испания. Примера, 8 тур
Эспаньол
3 : 2
21.10.2012
Райо Вальекано
1' - 70'
15'
Испания. Примера, 7 тур
Вальядолид
1 : 1
06.10.2012
Эспаньол
1' - 90'
72'
Испания. Примера, 6 тур
Эспаньол
0 : 1
30.09.2012
Атлетико
1' - 67'
60'
Испания. Примера, 4 тур
Эспаньол
3 : 3
16.09.2012
Атлетик
1' - 90'
53'
Испания. Примера, 3 тур
Леванте
3 : 2
02.09.2012
Эспаньол
1' - 90'
25'
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
1 : 2
25.08.2012
Сарагоса
59' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Мальорка
2 : 1
19.08.2012
Эспаньол
1' - 90'
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