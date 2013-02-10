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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Эспаньол
Атлетик - Эспаньол: обзор матча 10 февраля 2013
Атлетик
10.02.2013, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 23 тур
0 : 4
Завершен
Эспаньол
28'
Э. Морено
57'
В. Санчес
58'
К. Стуани
75'
Х. Верду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Эспаньол
83'
Желтая карточка
Х. Форлин
81'
Замена
Кристиан
️️️️
Х. Верду
75'
Пенальти не реализован!
Х. Верду
75'
ГОЛ! 0:4!
Х. Верду
Желтая карточка
Э. Ляпорт
74'
68'
Замена
Ф. Матьони
️️️️
Х. Лопес
Замена
Г. Токеро
️️️️
Й. Ортенече
59'
58'
ГОЛ! 0:3!
К. Стуани
Пас отдал
В. Альварес
57'
ГОЛ! 0:2!
В. Санчес
Пас отдал
В. Альварес
Замена
И. Мартинес
️️️️
И. Гомес
54'
53'
Замена
В. Альварес
️️️️
Симау
45'
Желтая карточка
Х. Капдевила
43'
Желтая карточка
К. Касилья
38'
Желтая карточка
С. Гарсия
Желтая карточка
М. Сан Хосе
37'
33'
Желтая карточка
К. Стуани
28'
ГОЛ! 0:1!
Э. Морено
Пас отдал
Симау
Замена
И. Гомес
️️️️
И. Муньяин
23'
18'
Желтая карточка
Симау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
20
Симау
ЛП
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
26
Игор Мартинес
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
16
Кристиан
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
14
Ляпорт
12
Сан Хосе
18
Ортенече
51
Ираола
14
Сусаета
21
Эррера
8
Итурраспе
10
Муньяин
20
Адурис
4-3-1-2
1
Касилья
18
Форлин
19
Колотто
15
Морено
6
Капдевила
21
Лопес
4
Санчес
20
Симау
25
Верду
9
Гарсия
7
Стуани
Гомес
26
Мартинес
26
Мартинес
Гомес
18
Ортенече
23
Токеро
23
Токеро
18
Ортенече
10
Муньяин
11
Гомес
11
Гомес
10
Муньяин
25
Верду
16
Кристиан
16
Кристиан
25
Верду
20
Симау
27
Альварес
27
Альварес
20
Симау
21
Лопес
2
Матьони
2
Матьони
21
Лопес
Остались в запасе
Атлетик
Эспаньол
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
1
Кристиан Альварес
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Атлетик - Эспаньол
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Сан Мамес
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