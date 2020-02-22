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Матье Доссеви
Статистика
Матье Доссеви - статистика
Завершил карьеру
12 февраля 1988 (38)
#14 | Полузащитник
172 см | 65 кг
Того | Франция
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Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Лига 1 2018/2019
Бельгия. Про-Лига 2017/2018
Кубок африканских наций 2017
Франция. Лига 1 2017/2018
Бельгия. Про-Лига 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Лига Европы 2014/2015
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тулуза
19
1
3
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 26 тур
Лилль
3 : 0
22.02.2020
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Тулуза
0 : 2
15.02.2020
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Тулуза
0 : 1
05.02.2020
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Амьен
0 : 0
01.02.2020
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Лион
3 : 0
26.01.2020
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Тулуза
2 : 5
11.01.2020
Брест
1' - 90'
16'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ницца
3 : 0
21.12.2019
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
0 : 1
14.12.2019
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Страсбур
4 : 2
07.12.2019
Тулуза
1' - 90'
3'
Франция. Лига 1, 16 тур
Тулуза
1 : 2
04.12.2019
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Нант
2 : 1
01.12.2019
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Тулуза
0 : 2
24.11.2019
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Монпелье
3 : 0
10.11.2019
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
2 : 3
02.11.2019
Лион
1' - 83'
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн
3 : 2
27.10.2019
Тулуза
1' - 90'
41'
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
2 : 1
19.10.2019
Лилль
1' - 90'
58'
Франция. Лига 1, 9 тур
Тулуза
1 : 3
05.10.2019
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Метц
2 : 2
28.09.2019
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Тулуза
0 : 2
25.09.2019
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Ним
1 : 0
21.09.2019
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Сент-Этьен
2 : 2
15.09.2019
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
2 : 0
31.08.2019
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
ПСЖ
4 : 0
25.08.2019
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Тулуза
1 : 0
17.08.2019
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Брест
1 : 1
10.08.2019
Тулуза
1' - 90'
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