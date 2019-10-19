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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Лилль
Тулуза - Лилль: обзор матча 19 октября 2019
Тулуза
19.10.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 10 тур
2 : 1
Завершен
Лилль
58'
Я. Саного
66'
М. Градель (П)
90+3'
Ж. Фонте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Лилль
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Ж. Фонте
Пас отдал
Ю. Языджи
90'
Желтая карточка
Ж. Фонте
89'
Замена
Т. Майя
️️️️
Б. Сумаре
Замена
Ж. Макенго
️️️️
Э. Кулурис
89'
81'
Желтая карточка
Ж. Пье
77'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Ж. Бамба
73'
Желтая карточка
Л. Араухо
71'
Желтая карточка
Шека
67'
Замена
Л. Реми
️️️️
Н. Иконе
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Градель
66'
ГОЛ! 1:0!
Я. Саного
Пас отдал
М. Доссеви
58'
Желтая карточка
Я. Саного
40'
Замена
М. Гонсалвес
️️️️
Б. Диаките
27'
Замена
Я. Саного
️️️️
У. Саид
16'
Желтая карточка
У. Саид
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Макс Градель
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Шека
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
3
Матье Гонсалвес
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
9
Яя Саного
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
7
Абу Уаттара
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
4-1-3-2
30
Рейне
4
Силла
18
Диаките
77
Изима-Мирен
98
Амьен-Аду
6
Сангаре
10
Градель
14
Доссеви
21
Ванкер
22
Саид
9
Кулурис
4-1-1-2-2
16
Меньян
26
Пье
6
Фонте
6
Габриэль
6
Брадарич
34
Сумаре
8
Шека
93
Иконе
19
Бамба
45
Осимхен
7
Араухо
18
Диаките
3
Гонсалвес
3
Гонсалвес
18
Диаките
9
Кулурис
17
Макенго
17
Макенго
9
Кулурис
22
Саид
9
Саного
9
Саного
22
Саид
19
Бамба
97
Языджи
97
Языджи
19
Бамба
34
Сумаре
29
Майя
29
Майя
34
Сумаре
93
Иконе
14
Реми
14
Реми
93
Иконе
Остались в запасе
Тулуза
Лилль
17
Кентен Буагар
АП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
7
Абу Уаттара
ЦФ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
1
Лео Жардим
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
17
Кентен Буагар
АП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
9
Аарон Исека
ЦФ
Остались в запасе
7
Абу Уаттара
ЦФ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
1
Лео Жардим
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Тулуза - Лилль
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
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