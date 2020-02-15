Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Ницца
Тулуза - Ницца: обзор матча 15 февраля 2020
Тулуза
15.02.2020, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 2
Завершен
Ницца
12'
П. Лис-Мелу
90+4'
К. Эрейе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Ницца
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
К. Эрейе
Пас отдал
К. Дольберг
Желтая карточка
И. Сангаре
83'
Красная карточка
С. Морейра
77'
Желтая карточка
М. Градель
58'
Красная карточка
Р. Габриэльсен
27'
12'
ГОЛ! 0:1!
П. Лис-Мелу
Пас отдал
А. Унас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
15
Данило
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
2
Агустин Рохель
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
10
Макс Градель
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Ницца
16
Яннис Клементия
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
4-1-3-2
30
Рейне
4
Силла
28
Габриэльсен
18
Диаките
31
Морейра
6
Сангаре
17
Макенго
21
Ванкер
14
Доссеви
9
Исека
22
Саид
3-2-2-2-1
44
Бенитес
34
Н'Соки
29
Эрейе
5
Сарр
19
Тюрам
15
Данило
33
Лис-Мелу
11
Лусамба
96
Унас
20
Клод-Морис
9
Дольберг
Остались в запасе
Тулуза
Ницца
17
Кентен Буагар
АП
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
2
Агустин Рохель
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
22
Мусса Ваге
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
16
Яннис Клементия
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
17
Кентен Буагар
АП
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
2
Агустин Рохель
ЦЗ
10
Макс Градель
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Остались в запасе
22
Мусса Ваге
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
16
Яннис Клементия
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Тулуза - Ницца
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
Муниципал
Новости команд
Все
Тулуза
Ницца
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
Вчера, 10:03
9
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
Вчера, 00:09
9
«Ланс» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
«Ницца» – «ПСЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Ланс» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Ланса» и «Тулузы» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
Вчера, 10:03
9
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
Вчера, 00:09
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
«Ницца» – «ПСЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+